Scénáře pro repre: hrozí kontumace, pomůže zase Holoubkovo béčko?

Odehraje zápas v Izraeli "Holoubkova reprezentace“? Šlo by o scénář, který byl úspěšně převeden do praxe po duelu se Slovenskem. • Pavel Mazáč (Sport)

Hráči jsou na hotelu ve svých pokojích. Pěkně po jednom. Jsou přetestovaní a čekají na výsledky, které by měly být známé v odpoledních hodinách. Česká fotbalová reprezentace uvízla v prekérní situaci na Kypru. Dnes měla odletět do Izraele k zítřejšímu utkání Ligy národů. Jak se mohou události vyvíjet?

Varianta č. 1

Zápas odehraje reprezentace ´A´

Momentálně jsou hráči uzavření na hotelu a čekají na výsledky opakovaných testů. Trojice pozitivních, kteří dosud nevykazují žádné příznaky nemoci COVID-19, je v izolaci. Pokud by přetestování dopadlo v pořádku, všechny výsledky by byly negativní, může zdravá část mužstva odcestovat do Izraele.

Varianta č. 2

Reprezentace skončí v karanténě

Může nastat v podstatě stejná situace jako před měsícem po utkání se Slovenskem. Hygienická stanice tehdy rozhodla, že sraz reprezentace se rozpouští kvůli pozitivnímu výsledku manažera Libora Sionka a možnému předpokladu dalšího šíření koronavirové nákazy. Kompletní národní tým skončil v karanténě. Reprezentace je nyní prakticky v totožné situaci. Rozhodnou výsledky testů, své si jistě řekne i hygienická stanice v Larnace.

Varianta č. 3

Zápas odehraje „Holoubkova reprezentace“

Šlo by o scénář, který byl úspěšně převeden do praxe po duelu se Slovenskem. Následující zápas proti Skotsku odehrála narychlo sestavená „béčková“ reprezentace pod svazového trenéra U18 Davida Holoubka a realizačního týmu U20. Totožná rezervní varianta by připadala v úvahu i nyní. Ovšem v tuto chvíli už by se na ní muselo horečnatě pracovat. Složit mužstvo, otestovat, zavřít na hotelu a po výsledcích testů, zřejmě ráno, odletět do Izraele. Velmi pravděpodobně by mužstvo zůstalo pospolu a ve stejném složení by naskočilo i do středečního zápasu ve Skotsku.

Varianta č. 4

Zápas s Izraelem se kontumuje

Ano, i takhle to může dopadnout. Jestliže tým skončí v karanténě a nebude procesně možné dostat náhradní mužstvo do Izraele, duel se kontumuje ve prospěch domácích. Pak by se řešilo, jakým způsobem přistoupit k zápasu ve Skotsku.