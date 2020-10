Dočasný šéf reprezentace Chytrý: Šilhavý je klíčový muž, režim je daný

Jiří Chytrý letí do Skotska jako hlavní kouč, Jaroslav Šilhavý je pozitivní na COVID • Pavel Mazáč/Sport

Záskok za Jaroslava Šilhavého si už jednou vyzkoušel, ale v úplně jiných kulisách. Během zimní přípravy. Teď povede tradiční Šilhavého asistent Jiří Chytrý národní tým v zápase ve Skotsku v rámci Ligy národů, protože hlavní kouč byl pozitivně testován na COVID-19. „Po nás všechny je to nepříjemné, ale budeme se s tím muset vyrovnat a za Jardu zaskočit,“ prohlásil Chytrý před odletem na Ostrovy.

Jak velkou komplikací je, že do Skotska nemůže cestovat hlavní trenér Jaroslav Šilhavý?

„Určitě to není příjemné. Jarda je hlavní trenér, manažer týmu, který je tou nejdůležitější osobou. Po nás všechny je to nepříjemné, ale budeme se s tím muset vyrovnat a za Jardu zaskočit.“

S Jaroslavem Šilhavým spolupracujete dlouho. Nastala už někdy situace, kdy jste za něj musel zaskočit jako hlavní trenér?

„Asi jednou v zimní přípravě, tuším, že jsme s Libercem jeli na Slavii. To se však se současnou situací vůbec nedá srovnávat.“

Jak moc se nyní změní příprava na zápas?

„Nezmění se vůbec nic, protože jsme už ve fázi, kdy byly všechny věci nachystané, připravené a s Jardou konzultované. Teď už jedeme v režimu, který je jasně daný a na kterém se nebude měnit vůbec nic. S Jardou jsme dál v kontaktu, už v pondělí večer po jeho nuceném odjezdu jsme spolu komunikovali. Všechny detaily konzultujeme a průběžně se o nich budeme bavit dál.“

Tým podstupuje náročný program, hrál dva zápasy, hodně cestuje. Jaký máte dojem z hráčů?

„Dobrý. Přes všechny komplikace, které nás potkaly, kluci fungují a v trénincích i zápasech se s tím dokázali poprat. Mentalita a charakter v týmu jsou velmi dobré. Jen doufáme, že to potvrdíme i v tom posledním zápase.“

Dodatečně nominováni byli Michal Sáček, Tomáš Malinský, Michael Rabušic a Tomáš Poznar. Proč jste vybrali právě tyto čtyři hráče?

„Vycházeli jsme z postů, které nám chyběly. V Izraeli to pro nás byla komplikace třeba směrem ke střídání, když jsme chtěli něco udělat s vývojem zápasu. Doplňovali jsme posty, které můžou být potřeba v dalším utkání.“

Ve Skotsku se hraje o první místo ve skupině Ligy národů. Jaký čekáte zápas?

„Všechny zápasy ve skupině ukazují, že týmy v ní jsou vyrovnané, každý je ale jiný, specifický. Čekám těžké utkání. Skotové mají fyzicky silný tým, jsou velice houževnatí. Více než rok neprohráli. Přesto jsme odhodlaní a chtěli bychom tam zvítězit.“

Vycházeli jste při přípravě z domácího zápasu se Skotskem, kdy nastoupil český tým s náhradníky?

„To bylo hodně specifické utkání, ale ve hře skotského týmu jsou věci, které se opakují. Můžeme očekávat, že se u nich objeví i ve středu.“