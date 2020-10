Bořil: Trenér Šilhavý nám bude chybět. Pro první místo uděláme všechno

Na palubě speciálu, který v úterý přesunul národní tým do Glasgow, chyběl Jaroslav Šilhavý. Hlavnímu trenérovi byl v pondělí diagnostikován pozitivní nález na nemoc COVID-19. V zítřejším zápase Ligy národů proti Skotsku povede mužstvo asistent Jiří Chytrý. Ze zdravotních důvodů nejsou k dispozici ani další klíčoví hráči. Kapitán Bořek Dočkal, útočník Patrik Schick či záložníci Jakub Jankto s Antonínem Barákem. „Jsme jeden tým, trenér nám bude určitě chybět, ale zároveň i kluci, kteří s námi nemohou být. Ve Skotsku budeme za všechny bojovat a doufám, že to zvládneme,“ vyhlásil před odletem krajní bek Jan Bořil.

V kariéře podobnou situaci ještě nezažil. Vše, co v posledních týdnech a měsících prožívá, je nejen pro něj nové. Kapitán Slavie je zvědavý, jak se neúčast Šilhavého na mužstvu projeví. „Nikdy jsem nezažil, že by na lavičce nemohl hlavní trenér. Obzvlášť v nároďáku. Sám jsem v očekávání, jak to všechno zvládneme. Každopádně budeme bojovat za všechny,“ pravil.

Reprezentaci půjde v Hampton Parku o první místo ve skupině. Když Skotsko svalí, před finišem základní skupiny Ligy národů bude v nejvýhodnější pozici. Tabulku Ligy B by vedla o dva body. V listopadu Česko čekají poslední dva domácí zápasy proti Izraeli (15. 11.) a Slovensku (18.11.).

„Bude to tvrdej zápas. Skotové to mydlej. Viděl jsem je v Olomouci s naším béčkem, kvalitu mají obrovskou. Jsou houževnatí a důrazní. V osobních soubojích to bude docela fuška. Doufám, že se s tím popasujeme a vyhrajeme. Bylo by hezký vracet se ze Skotska coby vedoucí tým naší skupiny. Chceme první místo a uděláme pro to všechno,“ odhodlaně říká devětadvacetiletý obránce. „V těžkých chvílích se dovedeme semknout, táhneme se za provaz a sbíráme body.“

Středeční utkání se hraje ve 20.45 hodin.