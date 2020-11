Šilhavý: Jdeme správným směrem. Německo má sílu i bez svých hvězd

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý cítí, že jeho výběr jde správným směrem, ve středu ale projde náročnou zkouškou. Češi se v Lipsku utkají v přátelském zápase s Německem. „Je to prestižní utkání pro mnoho z nás,“ přikývl Šilhavý na tiskové konferenci před středeční bitvou. Rád by viděl, jak jeho mužstvo naváže na slušné výkony v posledních zápasech.

Berete tento zápas jako určitý vrchol vaší práce, který vám zároveň ukáže zrcadlo vašich možností?

„Samozřejmě zápas s Německem se nehraje každý den. Je to velice silný soupeř s velkou historií a mnoha úspěchy. Z tohoto pohledu jsme rádi, že můžeme s takovým sokem změřit síly. Na druhou stranu v dnešní době je to složité, týmy jsou neúplné, je spousta zraněných a nemocných. Na zápas se určitě těšíme, ale neberu to jako vyvrcholení nějakého období. Jsme na určité cestě, a kdybychom se bavili o nejbližším vrcholu, je jím mistrovství Evropy. Tohle je zápas, který nám řekne spoustu informací. Uvidíme, jak se ukážou hráči, kteří dostanou šanci.“

Co pro vás bude v konfrontaci s Německem důležitější? Vítězství, nebo hodnotný a kvalitní výkon?

„Líbilo by se mi obojí dohromady, vítězství po výborném výkonu, pokud by to šlo. Ale myslím, že na předchozích dvou letošních srazech jsme ukázali znaky kvalitního fotbalu. Snažili jsme se hrát krátké kombinační přihrávky do plné obrany Skotů, i do ní jsme si vypracovali šance, což hodně kvituju. Většinu zápasu jsme hráli na jejich polovině, získávali jsme balony a zase jsme do nich šli. Se Slovenskem a Izraelem to samé, dařil se nám vysoký presink, zisky míče, byli jsme nebezpeční. Takhle bychom si to představovali. Chtěl bych vyzdvihnout kvalitu týmu, myslím, že jdeme správným směrem. Postupně získáváme sebevědomí, věřím, že se budeme ještě zlepšovat.“

Je už alespoň tento sraz klidnější? Kvůli koronaviru vám vypadl v uvozovkách jen David Pavelka.

„Je to klidnější, ale ta nominace nějak vznikala, a když jsme ji dělali, spousta kluků byla zase zraněných a nemocných. To mě mrzí. Hrajeme v Lipsku, třeba Patrika Schicka by lidé, byť jen u televize, rádi viděli. Kadeř (Pavel Kadeřábek) taky hraje bundesligu a taky chybí. Nominace by asi byla jiná, ale dostanou šanci další hráči a budeme je moct vidět.“

Už víte, jak rozložíte síly ve všech třech zápasech, které vás čekají?

„Určitě v těch třech zápasech dostanou šanci všichni hráči, které tu máme. Nechci ale říkat, jaká bude zítra sestava. Zátěž rozložíme. Není to jednoduché, ale už jsme se nějak rozhodli. Můžeme vystřídat šest hráčů, což využijeme.“

Co říkáte tomu, že Němci nenastoupí v nejsilnější sestavě a své největší opory budou šetřit?

„Trenér Löw se takhle rozhodl, hraje o první místo v Lize národů. Je to plně v jeho kompetenci. Německo má ale řadu silných hráčů, kteří sice nemají takové jméno, ale velkou kvalitu určitě ano. Nebude to pro nás jednoduchý zápas, i když nebudou hrát ty největší hvězdy.“

Jak berete utkání s Německem vzhledem k tomu, že vás pak ještě čekají duely v Lize národů s Izraelem a Slovenskem? Dá se říct, že něco z toho má pro vás větší váhu?

„Přípravný zápas s Německem je velice prestižní pro mnoho z nás a stavím ho na úroveň těch následujících duelů Ligy národů. Každý zápas je pro nás důležitý. Pokusíme se v Lize národů uhrát co nejlepší výsledky, chceme s Izraelem i Slovenskem vyhrát a pak čekat na to, jestli Skotsko klopýtne. Ale určitě nedáváme Německo na druhou kolej.“