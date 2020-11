Brabec: Odvaha byla někdy proti nám. Duel s Němci ukázal slabiny

Co vám ukázala konfrontace s německým týmem?

„Bylo to náročné utkání, osobně jsem to bral jako přípravu na EURO. Pro nás to byla velká zkušenost proti nejkvalitnějším hráčům. Rozhodli jsme se s nimi hrát rovnocennou partii v tom smyslu, že jsme je napadali, chtěli jsme hrát, odvaha ale někdy byla proti nám, jelikož se dostali do několika šancí. Tímto stylem hry jsme ale - dle mého mínění - působili pozitivně. Měli jsme i spoustu dobrých akcí.“

Kde nastala chyba před jedinou brankou utkání z kopačky Gian-Luky Waldschmidta?

„Především Němci v tu chvíli prokázali kvalitu, podobně létaly balony do vápna ve více případech. Co se týče gólu, musel bych to vidět na videu a vyhodnotit naše zaváhání. Co si ale vzpomínám, tak nás Jirka Pavlenka skvěle podržel a my pak nedohráli druhý balon.“

Hlavně v prvním poločase Němci často přenášeli hru na pravý kraj, z čehož plynula hromada nebezpečných situací před vaší brankou. V čem byl problém?

„Snažili jsme se na ně nalézt, hrát s nimi jedna na jedna. Když jsme je zavírali na jedné straně, tak oni svojí kvalitou dovedli hru otočit a my to už jen honili. Že nám otáčeli hru, bych ale neviděl jako hlavní problém, spíše šlo o dohrání druhého balonu. Reakce na centr, posun celé obrany, to by mělo být v určitých momentech lepší. Od toho však hrajeme přípravná utkání proti takto silným týmům, aby nám odhalily naše slabiny. Věřím, že se v národním týmu něco vyvíjí, pořád se musíme zlepšovat, nicméně jednoznačně máme na čem stavět.“

Obrana nastoupila v novém složení. Bylo to znát?

„Nebylo to nic jednoduchého. S klukama jsme se moc neznali, před zápasem jsme měli dva tréninky. Ovšem v zápase bylo spousta situací, kdy jsme si poradili dobře. Pro všechny to byla velká zkušenost. Teď nás čekají dva zápasy na domácí půdě v Lize národů. To bude z naší strany úplně jiné. Budeme hrát proti týmům, které jsme už porazili a do zápasů půjdeme s jiným očekáváním.“

V průběhu zápasu se do hry dostali Souček, Král a Darida. Projevil se jejich příchod na kompaktnosti mužstva? Soupeř od té chvíle nebyl tolik nebezpečný...

„To si nemyslím. V průběhu zápasu jsme se snažili reagovat na jejich hru, měli jsme zaběhlou komunikaci. Střídající hráči pak znovu museli navyknout na rotaci Němců ve středu hřiště, možná jsme se dostávali do více šancí, ale to bylo částečně způsobené i tím, že jsme chtěli vyrovnat a víc se tlačili dopředu.“