Deportace z Brazílie, Messi zuřil: Je to cirkus! Jak dopadli hříšníci?

Stáli vedle sebe a nemohli uvěřit, co zrovna sledují. Místo, aby Neymar a Lionel Messi bavili publikum, ocitli se v rolích diváků jednoho velkého drama přímo oni dva: spoluhráči z PSG, kteří se měli v neděli poprvé od červencového finále Copa América znovu utkat jako soupeři v barvách Brazílie a Argentiny.

Jenže kvalifikační duel na MS v Kataru nabral nečekaný spád. Na hřišti po sedmi minutách zavládl chaos. Přímo na trávník za doprovodu policie napochodovali pracovníci Anvisa, brazilské agentury pro zdravotnický dohled, kteří požadovali odchod čtyř argentinských fotbalistů.

Důvod? Porušení protikoronavirových opatřeních. Čtveřice Emiliano Martínez a Emiliano Buendía (Aston Villa) a Giovanni Lo Celso, Cristian Romero (Tottenham) totiž při vstupu do země zapřela, že se v posledních 14 dnech pohybovala ve Velké Británii, kde sídlí jejich kluby.

Pak by totiž museli podle brazilských zákonů, pro které je Anglie červenou zemí, po příletu strávit 14 dní v karanténě. To samé by je čekalo na Ostrovech, kde po přicestování z červeného pásma musí každý strávit deset dní v izolaci na v hotelu.

Už několik dní před výkopem byla účast hráčů z Premier League v Jižní Americe velké téma. I proto brazilský trenér Tite mimořádně vybral 45členou nominaci pro případ, že by devět hráčů z Anglie nemohlo přiletět. Černý scénář opravdu nastal. A Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton) a Raphinha (Leeds) na sraz nepřicestovali.

To ale nebyl případ Argentiny či Kolumbie, jež hráče z Ostrovů na kvalifikační zápasy dostaly. Zmíněná čtveřice se na cestu vydala. Zpátky chtěla nařízení obejít přeletem do „zeleného“ Chorvatska, kde by se věnovala tréninku a do Británie by tak mohli bez karantény.

Jenže brazilské úřady neměli s hříšníky slitování. Jejich zástupci si pro ně přišli přímo během zápasu. Messi při sledování chaosu na trávníku sotva lapal po dechu. „Jsme tu tři dny a vy něco takového uděláte až teď? Je to cirkus!“ zlobil se v rozhovoru pro tamní média na domácí.

Podle Brazilců dostala argentinská výprava včas varování – pokud hráči okamžitě nevstoupí do karantény, přijde trest a vyhoštění. Z argentinského tábora však nepřicházela žádná reakce. Tři hráči z uvedené čtveřice navíc figurovali v základní sestavě proti „kanárkům“.

Trenér Lionel Scaloni tvrzení Anvisy odmítl. „Nic takového nám nikdo neřekl. Netušili jsme, že to bude problém. Mysleli jsme si, že se CONMEBOL (Jihoamerická fotbalová konfederace, pozn. red.) řídí určitými pravidly. Letěli jsme do Brazílie podle jejích organizačních a protikoronavirových opatřeních,“ nechápal.

Anvisa si však stojí za tím, že zmíněná čtveřice po příletu o svém pohybu vědomě lhala. Imigračním úředníkům měla tvrdit, že v posledních 14 dnech nebyla v Británii ani jiné zemi, kterou má Brazílie na červeném seznamu kvůli zvýšenému riziku nákazy COVID-19. „Muselo to dojít tak daleko, protože argentinská delegace se od počátku neřídila našimi pokyny. Ti čtyři hráči budou vyhoštěni z Brazílie a kvůli porušení řady zdravotních pravidel dostanou pokutu," uvedl za agenturu Anvisa jeden z vedoucích členů Antonio Barra Torres.

Ač si to prý domácí prezident Jair Bolsonaro nepřál, utkání bylo předčasně ukončeno a jeho budoucnost je v rukou disciplinární komise FIFA. Ještě v noci hosté opustili Sao Paulo a přeletěli do Buenos Aires. Včetně čtyř deportovaných hříšníků.

Ovšem zatímco Buendía i Martínez se rozhodli splnit příkaz Aston Villy a okamžitě se vrací do Evropy (pravděpodobně do Chorvatska), oba „kohouti“ si údajně postavili hlavu – navzdory hrozícímu trestu hodlají dál pokračovat s Messiho partou, jež má v pátek vyzvat Bolívii.