Mistrovství světa bez Evropy? Teoreticky to možné je, říká Fousek

Živá diskuse napříč fotbalovým hnutím o čilejším konání mistrovství světa by mohla vyústit v bizarní projekt. Hrálo by se každé dva roky, podle představ FIFA, ale bez Evropy. Ta by se zřejmě zapojila jako dosud, tedy každý čtvrtý rok. Ano, i takový scénář je možný, byť zní vážně šíleně. „Teoreticky to možné je,“ přitakal Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky. Šéf tuzemského fotbalu však předpokládá, že dojde k rozumné dohodě.

Když Arsene Wenger, šéf globálního rozvoje fotbalu pod hlavičkou FIFA, v březnu letošního roku poprvé nadhodil myšlenku o pořádání mistrovství světa ve dvouletých cyklech namísto tradičních čtyřletých, vyvolalo to bouři v celém světě. Třeba Africe se nápad tuze zalíbil. Stejně tak nic moc nenamítají v asijských destinacích. Evropa ale byla od začátku proti.

„Hodně štěstí takovému mistrovství světa, ale my na něm hrát nebudeme,“ odsekl Alexander Čeferin, prezident evropského fotbalu.

A dál si stojí za svým. V jednom šiku se všemi evropskými členskými federacemi. Tu českou nevyjímaje. „Postupujeme v jednom bloku,“ potvrzuje hlava tuzemského fotbalu Petr Fousek.

Jenže bitva na diplomatickém poli zatím nedospěla k žádnému finálnímu řešení, ani ke kompromisnímu. Dokonce je ve hře i varianta, že by si FIFA prosadila svou a mistrovství světa pořádala na sílu každé dva roky. Jenže bez Evropy, které na šampionátu patří vždy nejvíce účastnických míst. Bizarní, že? Jenže i to se může stát. Starý kontinent by své zástupce vysílal do akce jako dosud – tedy „pouze“ každý čtvrtý rok.

„Je to samozřejmě nejhorší možný scénář, ale teoreticky to možné je. Hrálo by se ve zrychlené frekvenci bez Evropy. Je potřeba komunikovat. Některým konfederacím jako Afrika se návrh líbí, Asie je také spíš pro. Osobně si to ale nedovedu představit. Snad zvítězí zdravý rozum,“ zvedá oči v sloup Fousek.

Na konci října proběhly telekonference i za účasti reprezentačních trenérů, každý si k tomu řekl své. Fousek se jednadvacátého října potkal na kongresu UEFA přímo s Čeferinem, kde citlivou záležitost probírali. „Věříme, že dojde k dohodě napříč. Myslím si, že podle posledního vývoje to k tomu i spěje, aby UEFA a FIFA našli společnou řeč,“ říká Fousek.

Společná řeč v překladu znamená: nápad dáme k ledu a vše zůstane při starém. Pokud by se ale stalo, a není to nutně vyloučené, že k názorové shodě nedojde, zřejmě by došlo na hlasování členských federací UEFA. A to by mohl být problém. Hlasovaly by všechny země ze šesti regionálních konfederací (UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, CAF, AFC a OFC), Evropa by mohla být v konečném účtování v menšině. „Věřím ve vítězství zdravého rozumu. Naše pozice i všech evropských svazů je jednotná. Nenabyli přesvědčení, že by změna formátu byla prospěšná,“ pravil svazový předseda.

Dosud stále platí, že další šampionát se uskuteční v příštím roce v Kataru, následující o čtyři roky později, kdy jsou pořadatelem Spojené státy s Kanadou a Mexikem. To se bude hrát poprvé s osmačtyřiceti účastníky.