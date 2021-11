Kuvajt s „olomouckou“ příchutí. Soupeře Čechů trénuje bratr Gonzáleze

Milé rodinné setkání na velmi netradiční půdě při ještě netradičnější příležitosti. Jen si to vezměte. Španělský záložník Pablo González (28) hraje třetí sezonu za Olomouc. A jeho o sedm let starší bratr Carlos za ním teď dorazil na Hanou. Jenže nikoli jako turista, ale jako hlavní kouč kuvajtského výběru, který čeká prestižní konfrontace s českými hvězdami z West Hamu a dalšími.

Že nevěříte? Není divu. Informace o soupeři z Perského zálivu se totiž rozcházejí. I na renomovaných serverech. Někde najdete v kolonce trenér jméno Sámir Inad, jinde zase Andrés Carrasco.

O příjmení González narazíte jen při velmi důkladné rešerši. A to když zabrouzdáte na stránky kuvajtské reprezentace do 23 let. Pořád něco nehraje, že? Vždyť se mají utkat seniorské výběry. Až taková pravda to není. González posbíral na evropské turné hned sedmnáct fotbalistů ze své „juniorky“. Proto nyní šéfuje on, u áčka už by měl ale zůstat natrvalo.

Olomouc - Jablonec: Po dalším rohu už jde Sigma do vedení, trefil se Gonzáles - 1:0!

„Máme hodně mladých tým, budujeme nové mužstvo. Chceme pokračovat v nastavené práci, abychom se zlepšovali,“ podotkl kouč na středeční oficiální tiskovce na Andrově stadionu, kde taky poprvé odhalil rodinné vazby. „Můj brácha hraje za Sigmu, takže informací o českém týmu mám dost,“ usmál se González.

Jelikož je Kuvajt na Hané už od pondělí a trénoval i přímo v areálu klubu z FORTUNA:LIGY, několikrát došlo na bratrské setkání. Kávička, hlasitá španělština, úsměvy, vřelý pokec... Jak jinak.

Už z dřívějších rozhovorů se záložníkem Olomouce se vědělo, že rodina žije fotbalem a Carlos rozjíždí trenérskou kariéru raketovým způsobem na velmi prestižních adresách. Vystudoval vysokou školu včetně nejvyšší trenérské licence, působil v Malaze či akademii Atlétika Madrid. S jeho devatenáctkou dokonce účinkoval v mládežnické Lize mistrů.

Pak přišla nabídka z Kuvajtu U23 a v současnosti už vede elitní mančaft. Podobně jako dřív Milan Máčala, se kterým se Carlos na hotelu potkal a popovídal. „Vím, že trénoval reprezentaci Kuvajtu a také tam působil v klubech. Podělil se s námi o své zkušenosti. Je to výborný trenér, pro kuvajtský fotbal udělal mnoho,“ složil kompliment 78leté legendě.

Už v pondělí se Gonzálezův tým představí v Litvě v rámci dalšího přípravného duelu, zajímavé bude sledovat, kde se s bráchou potká příště. Pablo totiž v Sigmě nehodlá prodloužit smlouvu a nejpozději v létě (ale možná už v zimě) stotisícovou moravskou metropoli opustí.