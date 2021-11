Pešek: Hattrick v reprezentaci by byla velká věc. Ale aspoň ušetří peněženka

Mohl jste mít i hattrick, svou třetí branku v utkání proti Kuvajtu jste dal, ale sudí vám ji kvůli faulu neuznal. Mrzí vás to, nebo jste si oddechl, že nebudete muset za hattrick platit?

„Mrzí mě to, hattrick v reprezentaci by byla velká věc. Ale jak říkáte, aspoň ušetří moje peněženka. Jsem hlavně rád, že jsme zvítězili a dobře se připravili na Estonsko.“

Na olomouckém stadionu se vám daří, skóroval jste tu už proti Skotsku. Nebudete u vedení reprezentace orodovat za to, aby se na Andrově stadionu hrálo častěji?

(úsměv) „Když jsem přijel do kabiny, seděl jsem na stejném místě a vzpomněl si na zápas se Skotskem. Jsem rád, že to tak je, zkusím to příště zase potvrdit. Těší mě, že mi to tu padá.“

Co vám zápas proti Kuvajtu dal?

„Soupeř dobře bránil. Jsme rádi, že jsme tenhle zápas odehráli. Doufám, že jsme si zvedli sebevědomí. S Estonskem budeme chtít takhle pokračovat. Očekávám podobné utkání v tom, že i Estonci budou hrozit z brejků. I když si Kuvajt moc šancí nevytvořil, připravili jsme se aspoň směrem dopředu kvalitně.“

Neměli jste dát ještě víc branek?

„Určitě ano, měli jsme další příležitosti. Chyběla nám větší kvalita, i já měl nějaké další střely. Je škoda, že jsme nepřidali ještě další branky. Ale 7:0 je dost a doufám, že střelecky budeme takhle pokračovat.“