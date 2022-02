Hašek: Ztráta Schicka by byla fatální. Proč ho s Hřebíkem „fénovali“?

Baráž o postup na mistrovství světa bez útočníka Patrika Schicka. Tahle hrozba se reálně vznáší nad českou reprezentací, která do rozhodujících bojů vstoupí 24. března ve Švédsku, a všem je z toho špatně od žaludku... Obavami se netají ani expert a trenér Martin Hašek. „Může to mít pro naše ambice nebo možnosti fatální následky,“ netají. Ve speciálním videorozhovoru rozebírá, na jakou úroveň se Schick vypracoval, ale také se obšírně vrací ke vzájemnému konfliktu v době, kdy měl jako trenér mládeže ve Spartě kanonýra na očích. „Nebylo to nic osobního, chtěli jsme jeho maximální rozvoj,“ ohlíží se.

Podle Haška je logické, že národní tým je na tak kvalitním hráči, jenž převyšuje ostatní, závislý. „Má dvacet gólů v bundeslize – a to je teprve únor. Fantastické!“ hodnotí dvaapadesátiletý kouč. „Blíží se top světové úrovni, na maximu bude, až udělá ještě krok o stupínek výš. A já mu věřím, že se to povede,“ míní s odkazem na zájem největších evropských fotbalových značek. Trable reprezentace spočívají i v tom, že za Schicka není adekvátní náhrada. Maximálně se nabízejí Jan Kuchta, čerstvá posila Lokomotivu Moskva, nebo sparťan Adam Hložek. U obou je ovšem nějaké to ale.

Šestadvacetiletý útočník Leverkusenu, jehož trápí natržený úpon lýtkového svalu, se podle Haška neustále zlepšuje. A to prý byl cíl, který spolu se svým nadřízeným Jaroslavem Hřebíkem sledovali ve Spartě. Hašek útočníka přímo nevedl, ale měl ho jako trenér mládeže pod dohledem. Sám Schick přitom před časem v pořadu Tak určitě! nevzpomínal na vzájemnou spolupráci v nejlepším. Ilustroval to na příhodě, kdy jako šestnáctiletý dorostenec dorazil za zápasu v Jablonci, kde při výhře 3:0 dvakrát skóroval. Hašek se Hřebíkem si ho však okamžitě předvolali a tvrdě mu vytýkali, že se nevěnoval presinku.

„Pouštěli mi video, jak špatně napadám a používali u toho dost hrubé výrazy. Nejdřív to bylo: co to jako je, ty vole, jak to jako napadáš? Na ty moje góly neřekli nic, čekal jsem aspoň malou pochvalu, ale nic. Místo toho pustili další fragment a oba na mě spustili, že bych se měl vysrat na fotbal a pověsit kopačky na hřebík,“ líčil Schick. Hašek detailně vysvětluje, proč se Hřebíkem zvolili důrazný přístup a jak vše probíhalo. Odpovídá i na otázku, zda je pravda, že kvůli neplnění základní povinnosti Schickovi zakazovali jezdit na reprezentační srazy, jak útočník také tvrdil.

„Nás nezajímalo, jestli náš dorost vyhrál v Jablonci, nebo ne. Nás zajímal Patrik Schick jako hráč s obrovským potenciálem, který neplnil naše požadavky na hru. Pointou rozhovoru nebyla kritika, ale Patrikův maximální rozvoj. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli jsme si ho museli volat hned po zápase, jaký tón hlasu jsme měli použít,“ vrací se do minulosti. „To, jak se mu teď daří, mi ale potvrzuje, že naše nároky byly správné...“ je přesvědčen.