Šilhavý o budoucnosti u nároďáku: Po návratu máme schůzku s vedením

PŘÍMO Z WALESU | Vyžrat si vyřazení ve Švédsku z baráže o MS nebylo jednoduché. Jaroslav Šilhavý se snaží do hráčů vrátit energii na úterní přípravu ve Walesu. V hlavě řeší i svou budoucnost u národního týmu kde mu smlouva vyprší v létě. „Vyjádřit se můžu po schůzce s vedením,“ nastínil svůj program po návratu do Prahy.

Jak se po vyřazení od Švédska vyvinula vaše budoucnost u národního týmu?

„Samozřejmě to není jednoduché, každý to máme v hlavě, že zápas se Švédskem byl blízko. Ale život jde dál, máme tady další zápas reprezentace proti Walesu, koncentrujeme se plně na něj. Věřím, že to i tak bude na hřišti vypadat. Co se týče mé budoucnosti, po návratu máme schůzku s vedením FAČR, tam se o tom pobavíme a pak se můžu vyjádřit.“

Vy osobně máte chuť dál trénovat reprezentaci?

„Nezlobte se, ale jak už jsem odpověděl. Máme schůzku s předsedou a vedením, něco v hlavě mám, ale teď bych to nechtěl říkat. Ta rozhodne o tom, co a jak.“

Je pro vás důležitá atmosféra v týmu a podpora hráčů, kterou vám ti zkušení veřejně dali po vyřazení ve Švédsku?

„Samozřejmě mě to těší, taková důvěra musí být, bez toho by výsledky nebyly, spolupráce klapala. S kolegy jsem za ni rád, ale rozhodnutí padne až po té schůzce. Nezlobte se, ale nechci nějak předbíhat.“

Jak jste tým zvedal po vyřazení v baráži a motivoval hráče do zápasu, kde v uvozovkách o nic nejde?

„Samozřejmě to bylo obrovské zklamání. V každém z nás to zanechalo pachuť hořkosti z porážky. O motivaci se postaráme ještě zítra (v úterý) před zápasem, budeme na tom pracovat a věřím, že třeba kluci, co nenastoupili ve Švédsku, se budou chtít ukázat a najdeme v sobě dostatek sil, abychom tady předvedli dobrý výkon.“

V brance jste potvrdil gólmana Staňka. Plánujete i další změny v sestavě?

„Máme v plánu dát příležitost všem hráčům v nominaci, co jsou tady. O organizaci hry bych teď nerad mluvil, máme něco v hlavě, ještě se o tom budeme bavit s hráči. Jde nám o to předvést výkon plný energie, jako byl ve Švédsku.“

Vnímáte progres Václava Jurečky, který se dostal do reprezentace až ve 27 letech?

„Zasloužil si nominaci hlavně svými výkony, které dlouhodobě předvádí. Střílí mu to a padá mu to tam, patří mezi nejlepší ligové střelce a vyšla na něj řada . Jestli je to z hlediska věku pozdě... Vzpomenu si na Honzu Kollera a jaký to pak byl hráč. Vaškovi pomáhá, že dodělal vysokou školu a má to srovnané v hlavě a ví, co do budoucna chce.“

Považujete Wales za těžkého soupeře?

„Soupeř je v jiném rozpoložení, než my, vyhráli svůj zápas (2:1 proti Rakousku) a postoupili do finále baráže. Čekám, že v úterý nastoupí s chutí, uvidíme, jestli prostřídají sestavu. Že jsme s nimi v kvalifikaci nevyhráli? Každý zápas je jiný, snad předvedeme kvalitní výkon a povede to k dobrému výsledku.“

Zasloužil si Wales být ve skupině druhý před Českem?

„Oba zápasy s Walesem byly vyrovnané, mohli a měli jsme uhrát lepší výsledek. Byl to minimálně vyrovnaný zápas, v některých pasážích jsme byli lepší. Střelecky nám to nevyšlo a uškodilo nám i vyloučení Patrika Schicka. Mohli jsme uhrát lepší výsledek, ale dopadlo to jinak. Je to sport a musíme to tak brát.“