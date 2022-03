Proti Walesu bude chytat Staněk. Na hřišti si přeju Balea, hlásí

PŘÍMO Z WALESU | V úterý si připíše reprezentační start číslo tři. Jindřich Staněk (25) nastoupí proti Walesu místo obvyklé jedničky Tomáše Vaclíka. „Dedukujete správně, i z toho důvodu je tady, že jde do brány,“ potvrdil trenér Jaroslav Šilhavý den před výkopem na tiskové konferenci, kde odpovídal i plzeňský gólman.

Podařilo se už vstřebat vyřazení ve Švédsku?

„Určitě to bylo zklamání, cíl jsme měli jasný. Bohužel jsme vypadli i po dobrém výkonu, kdy jsme odevzdali maximum. Já se samozřejmě do brány těším, pro mě je to další start v reprezentaci.“

Je těžké nastoupit do přáteláku pár dní po takovém zklamání?

„Každý reprezentační zápas je čest, motivace je tam vždycky. Wales jsme v kvalifikaci sice porazit nedokázali, tak to budeme chtít zvládnout nyní.“

Chcete vidět na hřišti Garetha Balea?

„Osobně bych si to přál. Fotbal hraju proto, abych se porovnával s nejlepšími. On stále patří mezi nejužší fotbalovou špičku. Pokud nastoupí, bude to asi největší hráč, proti kterému jsem si zachytal.“

Připomněl vám návrat na Ostrovy mladá léta, kdy jste zde trávil část kariéry?

„Určitě si na to vzpomenu, mám Ostrovy rád. Nikdy jsem se netajil tím, že bych se chtěl jednou vrátit. Je to tady fajn.“

Jste připraven na sestavu v novém složení?

„Otázka na sestavu je spíš na trenéra, ale problém to nebude. Trénovali jsme ve složení, v jakém bychom měli nastoupit. Na mém stylu chytání se nic nezmění.“