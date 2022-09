Rajnoch o Šilhavém: Fotbal se posunul, chce to větší náročnost. Výtka i radě

Postoj svazu k osobě trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého bez podrobné analýzy probublává s různou intenzitou fotbalovým prostředím v Česku. Nadzvedl i Jana Rajnocha (40), bývalého obránce. „Navrhovat zásadní věci v této oblasti by měl sportovní ředitel po detailní diskusi se sportovní radou,“ kroutí hlavou. Udělal by muž s patnácti starty za reprezentaci změnu na klíčovém postu? „Chtělo by to větší náročnost,“ naznačuje.

Předseda Petr Fousek krátce po zápase ve Švýcarsku vyjádřil trenéru Jaroslavu Šilhavému maximální podporu. Jste s tím ztotožněný?

„Přijde mně to nešťastné. Ve chvíli, kdy má nároďák za sebou několik neúspěšných zápasů, by měla ze všeho nejdřív přijít analýza. Místo toho se rovnou dozvíme, že má Jarda Šilhavý důvěru. Jasně, může to být nějaké gesto směrem k trenérskému týmu, ale fanoušky to neuspokojí. Přitom na Strahově je nyní víc lidí, kteří by se k tomu mohli vyjádřit. Ať je to sportovní rada nebo sportovní ředitel. Vždyť obsazení pozice reprezentačních trenérů by měla být jejich hlavní kompetence. Předseda Fousek sice má právo rozhodovat o tom sám, ale určitě by lépe působilo, kdyby k takovým věcem přizval právě třeba radu. My ani nevíme, jak přemýšlí rada, jak uvažuje pan Psotka. A z druhé strany by rada měla vědět, jak přemýšlí trenér Šilhavý. Kam chce tým posunout, jak ho chce dál budovat, koho chce začlenit z mladých hráčů.“

Není v tomto nastavení bez výrazných kompetencí sportovní rada zbytečný orgán?

„Obecně je o radě málo slyšet, což je škoda. Přitom jde o odborníky, měli by mít vliv na finální rozhodnutí. A to nejen u áčka, ale zejména u mládežnických reprezentací. Nevím, jestli by o tom měl rozhodovat jen výkonný výbor, odbornost očekávám z jiných pozic. Navrhovat zásadní věci v této oblasti by měl sportovní ředitel po detailní diskuzi se sportovní radou. Veřejnost by měla znát jejich postoje, názory, řešení dané situace. Jaký máme plán do budoucna, jakým fotbalem se chceme prezentovat. Vyvíjíme se, či nikoliv? Otázek je celá hromada. Máme spoustu hráčů v produktivním věku, v nejlepším věku, můžeme hrát výborný fotbal. Hra se strašně rychle posouvá a já se bojím, aby našemu nároďáku neujel vlak. Zásadní je soustředit se na pojetí hry a samozřejmě na samotné nominace, skladbu základní sestavy. A zase jsme u toho. Bylo by dobré znát názor trenéra a svazových odborníků.“

Původní myšlenkou při diskuzích o vzniku sportovní rady bylo, že bude kompetence mít. Nakonec nemá žádné, jen je jakýmsi poradním hlasem, ovšem nevyužívaným v zásadních otázkách. Vnímáte to stejně?

„Asociace je velký kolos, největší spolek u nás. Potřebuje mít lidi na technicko-organizační-finanční záležitosti, a zároveň – a to ideálně – vzdělané lidi ve sportovní oblasti. Petr Fousek fotbalu rozumí, ale výkonný výbor by neměl jako jediný rozhodovat o sportovních věcech. Nebo by dost pomohlo, kdyby aspoň svaz rozhodnutí vysvětlil veřejnosti. Aby se třeba dozvěděla, proč po baráži výkonný výbor podržel trenéra Šilhavého. Nemám problém respektovat jejich rozhodnutí, ale mělo by být podpořeno argumenty.“

Kdyby záleželo na vás, ponechal byste po Lize národů Jaroslava Šilhavého ve funkci?

„Tohle není samozřejmě otázka na mě. Když se ale podívám na Slavii, dejme tomu i na Plzeň, přestože hraje jiným stylem, nebo Slovácko, které i ve skromných podmínkách má své úspěchy, tak tyhle týmy mě baví a dělají dobré jméno českému fotbalu. Můžeme prohrát s Portugalskem 0:4, ale chci vidět šance, aktivní hru, takticky propracovaný fotbal s energií. Vždyť vlastně o nic nešlo, sbírali jsme zkušenosti, poznatky, náměty. Nešlo o zápas na mistrovství Evropy. Škoda že do toho ti kluci nešli víc po hlavě, určitě by to zvládli, jsou na to zvyklí ze svých klubů. Přišlo mi, že byli zalezlí, v bloku, bez většího herního sebevědomí. A ke všemu takhle naši nehráli poprvé.“

A teď vaše stanovisko k Šilhavému.

„Za mě by to chtělo větší náročnost. Fotbal spěje k maximální náročnosti, stejný musí být i trenér. Jarda Šilhavý měl velké úspěchy v Liberci, potom i ve Slavii a taky v nároďáku, dokáže udělat kabinu. Jenže současný fotbal se zas posunul trochu jinam, před covidem byl nějaký a jiný je teď. Vítězí týmy, které vysoko napadají, hrají odvážně dopředu s propracovanou rozehrávkou odzadu.“

Čistě hypoteticky, kdo by měl vést reprezentaci?

„Nevidím důvod, proč by po důkladné analýze a nastavení herní koncepce nemohl pokračovat trenér Šilhavý. Moderním trendům se nejvíce blíží Slavia a Slovácko. Jejich hra se mně líbí.“