MS 2026: 48 zemí a omyl s větší šancí pro Česko. Řeší se zásadní změna

Přidělení pořadatelství Rusku – a o čtyři roky nato Kataru – vyvolalo silnou polemiku o vhodnosti pořádat mistrovství světa v zemích, ve kterých panuje nesvobodný režim, a lidská práva jsou systematicky potlačována. Jenže pro FIFA, světovou fotbalovou federaci sdružující 211 národních asociací, je masivní příliv financí víc než morální hodnoty.

Za čtyři roky bude mistrovství světa hostit Severní a Střední Amerika. Půjde o diametrálně odlišný šampionát. Pouze jeden prvek bude mít s tím katarským společný: že jedenáct fotbalistů bude na obdélníkové travnaté ploše kopat do míče.

V Dauhá si hráči i fanoušci pochvalovali krátké vzdálenosti mezi jednotlivými stadiony, potažmo městy, či spíše předměstími hlavního města. V létě roku 2026 půjde o zcela jiné dobrodružství.

Šampionát je roztažený do tří zemí Severní a Střední Ameriky – Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. Vzdálenost mezi nejseverněji položeným kanadským Vancouverem a nejjižnějším stadionem v Mexico City je rovných 4782 kilometrů, více než dva dny jízdy autem a pět a půl hodiny cesty dopravním letadlem.

I proto, aby týmy zběsile a především nesmyslně nekřižovaly Amerikou, skupinové zápasy se budou odehrávat vždy výhradně v jednom ze tří geografických regionů.

Ty jsou následující:

Západní (Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver).

Centrální (Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Mexico City, Monterrey).

Východní (Boston, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, Toronto).

K eliminaci dalekých přesunů sice nedojde stoprocentně, zejména v Západním regionu, nicméně týmy budou aspoň fungovat v jednom časovém pásmu. Pokud by létaly z východu na západ, musely by překonat tři časové prostory.

Největší diskuze vyvolal nový formát turnaje, respektive rozšíření účastníků ze současných dvaatřiceti na osmačtyřicet. Argumenty tradicionalistů jsou logické: vyšší počet týmů rovná se nižší kvalita. „Mám obavy, co bude dál. Kvalita se rozmělní. Kouzlo jedinečnosti pomine,“ kaboní se Vladimír Šmicer, legendární český záložník.

Jen tři místa navíc pro Evropu

Jestliže český fanoušek rozšíření účastnického pole tleská s vidinou snazšího průniku na mistrovství světa, kde tuzemská reprezentace byla pouze jednou v roce 2006 a skončila v základní skupině, žije v bludu. Evropa sezobla pouze tři místa navíc.

Český fotbal nezajímá jeho historie. Proto opakuje chyby a nebyl na MS Video se připravuje ...

Nejvíce „přidáno“ dostala Afrika (o čtyři účastníky) a Asie (o tři účastníky). Plus ještě další celky z těchto regionů se mohou na turnaj probojovat v mezikontinentální baráži, kde budou ve hře dvě poslední místa.

Největším bodem sváru je momentálně hrací systém. „Původně jsme počítali se systémem šestnácti tříčlenných skupin, přičemž z každé by dva nejlepší celky postoupily do play off, tedy šestnáctifinále,“ pravil předseda FIFA Gianni Infantino na setkání se zástupci médií během katarského šampionátu.

Tento návrh však momentálně prochází revizí. Má hlasité odpůrce a poměrně logické protiargumenty. Předpokládá se méně vstřelených gólů vzhledem k maximální důležitosti každého utkání, více pevně svázané taktiky, atraktivita hry by dostala na zadek. Ale především jde o strach z možných tajných obchodů mezi týmy ve skupinách při posledním zápase s cílem vyřadit třetího účastníka skupiny.

Pokud by původní herní plán padl, pak by se zřejmě přešlo na variantu dvanácti skupin po čtyřech účastnících. „Úspěch čtyřčlenných skupin byl v Kataru veliký, do poslední minuty nebylo jisté, kdo postoupí, bylo to neuvěřitelné. O systému amerického šampionátu musíme diskutovat,“ prohlásil Infantino.

Ať se bude hrát jakkoliv, půjde o zcela jiný turnaj, než byl k vidění v minulých týdnech. Nechme tedy závěrečná slova pronést šéfa světového fotbalu: „V Americe to bude mnohem, mnohem, mnohem větší. Myslím, že tahle část světa ani netuší, co se tu bude v roce 2026 dít. Tyhle tři země budou vzhůru nohama. To bude invaze světa do Kanady, Mexika a Spojených států.“

Snad bude na americkém kontinentu součástí fotbalového blázince i Česko.

Jak to bude na MS 2026 (48 týmů)

Evropa: 16 týmů

Afrika: 9 týmů + třetinová šance v baráži

Asie: 8 týmů + třetinová šance v baráži

Střední a Severní Amerika: 6 týmů + dvakrát třetinová šance v baráži

Jižní Amerika: 6 týmů + třetinová šance v baráži

Oceánie: 1 tým + třetinová šance v baráži

Pozn.: Mezi kvótu pro Střední a Severní Ameriku jsou započteny hostitelské země USA, Kanada a Mexiko.

Jak to bylo MS 2022 v Kataru (32 týmů)

Evropa: 13 týmů

(Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Wales)

Asie: 5 týmů

(Írán, Japonsko, Jižní Korea, Katar, Saudská Arábie)

Afrika: 5 týmů

(Ghana, Kamerun, Maroko, Senegal, Tunisko)

Jižní Amerika: 4 týmy

(Argentina, Brazílie, Ekvádor, Uruguay)

Střední a Severní Amerika: 4 týmy

(Kanada, Kostarika, Mexiko, USA)

Oceánie: 1 tým procházející přes asijskou kvalifikaci

(Austrálie)