Problém pro klub i reprezentaci: Vaclík je zase zraněný, stihne Polsko?

V sobotu čelil bombarďákům z Wiganu, šlo o zatraceně důležitý zápas celků strachujících se o holou existenci v druhé anglické lize. Šedesát minut držel Tomáš Vaclík čisté konto. Pak práskl pravačkou do balonu a za pikosekundu ucítil prudkou bolest v tříselné oblasti. Místo v brance musel přenechat australskému kolegovi Nicolasi Bilokapicovi. A Hudersfield prohrál 0:1. V tabulce se sesunul na třiadvacáté místo, ze kterého vede přímá cesta dolů. Do League One...

První zprávy z Ostrovů vypadaly hrozivě, prý výrazně poškozená tkáň v bolestivé krajině a pauza žádající si více než měsíční pauzu. Přitom Vaclík přišel do Huddersfieldu pouze na hostování do konce sezony. „Výhled je odchytat tu co nejlépe tři měsíce a najít v létě klub na delší dobu. Věřím, že se mi to podaří,“ rozplýval se třiatřicetiletý gólman krátce po přestupu v rozhovoru pro deník Sport. A neopomněl dodat následující. „Snad všem ukážu, že jsem zdravotně v pořádku po operaci ramena. Doufám, že tenhle plán mi vyjde.“

Vaclík totiž v posledních měsících marodil. Minulý rok v říjnu si v zápase Ligy národů se Švýcarskem rozbil rameno, kloub museli opravit chirurgové. Více než tři měsíce nechytal. V mezidobí dostal od Olympiakosu Pireus svolení hledat si do konce sezony jiné angažmá.

V Anglii se toužil vrátit ve velkém stylu. Zazářit. Říct si o další zajímavou štaci.

Po podrobnějších vyšetřeních to údajně naštěstí nevypadá, že by Vaclík měl být mimo měsíce. Možná budou k uzdravení stačit jen týdnů. Léčba poraněných třísel je však vysoce nevyzpytatelná. Dobu návratu lze jen složitě predikovat.

Proto je v pozoru trenérský štáb reprezentace v čele s Jaroslavem Šilhavým. V uplynulých letech si Vaclík vyřídil kredit čísla jedna, byť o něj chvíli soupeřil s Jiřím Pavlenkou. Výtečnými výkony na mistrovství Evropy v roce 2021 však sílící debaty utišil. Odchytal následnou kvalifikaci o mistrovství světa, byť neskončila sukcesem. A měl být v brance i v začínajících bitvách o evropský šampionát konající se příští léto v Německu.

Už čtyřiadvacátého března se národní tým postaví v Edenu proti Polsku, tři poté se vydá do Kišiněva na druhý skupinový střet s Moldavskem. Kdyby Vaclík nebyl ze zdravotních důvodů k dispozici, Šilhavý nemusí propadat panice.

V rezervě má silnou trojici. Jiří Pavlenka bezpečně ovládá brankářský prostor v Brémách, v tuzemských vodách se perou o post nejlepšího ligového gólmana Ondřej Kolář ze Slavie a Jindřich Staněk z Plzně. Všichni si mohou sebevědomě nárokovat místo na hřišti a jít do výzvy proti polskému géniovi Robertu Levandowskému.

Přesto by byl Šilhavý nejradši, kdyby změnu v brance činit nemusel. Vaclíka poslal do uplynulých třinácti z patnácti soutěžních duelů. Věří mu. Navíc se nerad uchyluje k dramatickým zásahům do sestavy.

Stihne se dát borec z Huddersfieldu do kupy?