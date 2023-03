Němeček o finále EURO 96: Kdybych tam šel i já či Kubík, třeba by bylo zlaté

Byli tak blízko... Ještě v 72. minutě finále mistrovství Evropy 1996 v majestátním Wembley vedli čeští fotbalisté nad Německem 1:0 a mysleli na zlaté oslavy. Jenže pak vyrovnal střídající náhradník Oliver Bierhoff a zlatý byl jeho druhý gól, který bohužel ukončil prodloužení. Mohlo něco tenhle příběh zvrátit a napsat mu poslední kapitolu s jinými hrdiny? Možná ano. To kdyby trenér Dušan Uhrin poslal do hry záložníka Václava Němečka nebo jiného matadora Luboše Kubíka. „Říkal jsem si: Škoda, že nás tam trenér nedal. Myslím, že bychom to třeba do vítězství 1:0 dotáhli,“ ohlíží se ve vzpomínkovém videorozhovoru Němeček.