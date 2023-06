Divočina v americké Lize národů: čtyři červené, homofobní pokřiky a návrat

Fotbalové zápasy USA s Mexikem vždy budily pozornost. Když šlo navíc o postup do finále Ligy národů, fanoušci si mohli být jistí, že na Allegiant Stadium v Paradise uvidí živelný fotbal.

Skvěle se do důležitého mače probudil hlavně americký kapitán Christian Pulisic. Záložník Chelsea větral na levé straně mexickou defenzivu, která si s ním nevěděla rady. Však to byl taky on, kdo zápas dvěma góly rozhodl, a kdyby proměnil i tutovku na začátku utkání, hattrick mohl být na světě.

Postupem času však aktéři zápasu začali vidět rudě. Mexický obránce César Montes nevybíravě kopnul do Folarina Baloguna bez zájmu hrát míč a musel do sprch, jenže jeho zákrok byl jako rozbuška. Oba týmy se k sobě seběhly a rozhodčí klidnil emoce jen za cenu další červené, kterou viděl domácí Weston McKennie, jenž odcházel z potyčky dokonce s roztrženým dresem. Zápas poznamenaly i homofobní pokřiky, kvůli kterým opakovaně zápas přerušoval salvadorský arbitr Iván Barton.

V závěru zápasu Barton musel tasit po dalším sporu Sergina Desta (USA) a Gerarda Arteagy (Mexiko) dvě červené karty. To, že americký útočník Ricardo Pepi zvyšoval deset minut před koncem na 3:0, už zejména mexickou stranu nechalo chladnou. Zajímavě zápas okomentoval toho času prozatímní hlavní kouč Američanů Brian Callaghan. „Je to derby dvou rivalů. A tohle se v podobných zápasech děje po celém světě, takže se za to nestydím. Je vidět, že jsme tým a kluci jsou připravení se zastat spoluhráče. Někdy z toho je červená karta, ale když víte, za co jste ji dostal, tak to přijmete a do budoucna se poučíte.“

Callaghanova mise je každopádně u konce. K týmu by se totiž měl vrátit někdejší trenér Gregg Berhalter, který u týmu USA skončil po MS v Kataru kvůli odtajněné aféře kolem domácího násilí z roku 1992. „Neexistuje jediný důvod, proč by jeho angažování mělo mít pro fotbalovou asociaci právní důsledky,“ uvedl svaz ve strohé zprávě s tím, že je s koučem domluven na prodloužení kontraktu do MS v roce 2026.

V noci z neděle na pondělí se Američané postaví ve finále Kanadě, která v mnohem přátelštějším duchu přehrála Panamu 2:0 po gólech hvězd Jonathana Davida a Alphonsa Daviese. Ani v tomto zápase však nedohráli všichni. Střídající hráč Dunajské Stredy Eric Davis z Panamy viděl za úder do hlavy soupeře červenou kartu v samém závěru utkání. V základní sestavě poražených odehrál celý zápas jeho spoluhráč z Dunajské Stredy César Blackman. Ani on však překvapení nepomohl.

První a poslední ročník CONCACAF Ligy národů opanovala v roce 2020 reprezentace USA, když v Denveru přehrála Mexiko. Po tříleté přestávce se soutěž znovu vrátila do Spojených států a Kanada bude chtít domácím ve finále zatopit. Pokud možno ale bez červených kartonků.

Semifinále americké Ligy národů:

Panama - Kanada 0:2

Branky: 25. David, 70. Davies. ČK: 89. Davis (Panama).

USA - Mexiko 3:0

Branky: 37. a 46. Pulisic, 79. Pepi. ČK: 71. McKennie, 86. Dest - 69. Montes, 86. Arteaga.