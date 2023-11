Tady jsme. My, nová generace! Nadějní stopeři vrhají stín na hříšníka Brabce

Radost Davida Douděra po gólu do sítě Moldavska • Michal Beranek / Sport

Obavy nejsou na místě. To ukázal záskok Martina Vitíka za Jakuba Brabce. Talent při debutu za národní tým proti Moldavsku (3:0) vyslal jasný signál: „Tady jsme. My, nová generace.“ Ano, český zdroj stoperů nevyschl. Kromě Martina Vitíka v top ligových klubech roztahují ramena Robin Hranáč a Tomáš Vlček. V budoucnu mohou vytvořit komplexní reprezentační trio. „Potenciál je obrovský. Mohou se poprat o šanci jet na EURO,“ řekl trenér Radoslav Kováč.

V posledních letech prokletý post pro českou reprezentaci. Jakkoliv prestižně vypadala v nedávné době útočná či záložní řada, ze stoperského obsazení respekt nešel. Ideální generace chyběla.

„Máme šikovné hráče, ale vždy je to nějaká etapa. V této máme hodně dobrých krajních beků a šikovné útočníky. Ale vždy je to jen nějaká vlna. Někdy máme gólmany, někdy útočníky, někdy stopery,“ řekl nedávno trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský v podcastu Nosiči vody.

Čekání na stoperskou vlnu trvá dlouho. Stačí se podívat na obsazení stoperské dvojice nebo trojice z posledních let: Tomáš Kalas, Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela, Jakub Brabec… Často se sázelo na zkušenost. Na pováženou je i fakt, že hráči neměli starty z žádné z top evropských lig.

Proto Brabcovo vyřazení z kádru po večírku v Olomouci nabízí otázku – nestřílí se národní tým do už tak zraněné nohy?

Ne tak docela. Stoper Arisu Soluň se sice v minulé sezoně Ligy národů vypracoval v lídra obranné řady, přesto není nutnost ho prosit o návrat. Česku totiž roste nová generace.

Řepka: Vitík mě opravdu baví

Kromě Davida Zimy či Ladislava Krejčího si zaslouží pozornost další naděje. Hranáč, Vitík a Vlček. Trojice mladíků, která ještě v létě patřila do kádru jednadvacítky na mistrovství Evropy, už pravidelně hraje za top tuzemské kluby. „Mají velký potenciál pro reprezentační áčko,“ zdůraznil Marek Suchý , bývalý kapitán národního týmu.

První důkaz už dorazil. Vitík zvládl záskok za Brabce v rozhodujícím kvalifikačním zápase s Moldavskem (3:0). V A mužstvu zapsal pod končícím reprezentačním koučem Jaroslavem Šilhavým první start. A dost jasně naznačil, že na další by nemusel dlouho čekat.

Přestože věkem patří ještě do jednadvacítky a ve Spartě je většinou až čtvrtou stoperskou volbou.

„Vitík mě opravdu baví,“ zmínil někdejší reprezentační zadák Tomáš Řepka v pořadu Ligový insider. „Je mladý, proto jeho výkonnost občas kolísá. Ale když nastoupí, vždycky je zodpovědný.“

To potvrdil i proti Moldavsku v Olomouci, kam podle tureckých zdrojů dorazili skauti Fenerbahce. Už v létě se spekulovalo o zájmu Ajaxu, na seznam ho údajně zapsal i italský AC Milan.

„Má fakt velký potenciál a postupně sbírá zkušenosti, které na pozici stopera potřebuje. Může se brzy dostat ven. Líbila by se mi u něj cesta do klubu, kde by neměl až takovou konkurenci a stal se členem základní sestavy. Pak se s takovým potenciálem dostane ještě výš,“ poznamenal Suchý.

Vitík má před sebou období, v němž je nutnost se posouvat a zvykat si na vyšší tempo. I v národním týmu. První krok už udělal, a byl úspěšný. Teď je řada na dalších.

Vlček s Hranáčem jsou o rok, respektive o dva starší. Éru v mládežnických výběrech už uzavřeli a na další posun dosud čekají. Pro oba byla zásadní minulá sezona na hostování v Pardubicích.

Od trenéra Radoslava Kováče dostali prostor a postupně rostli. V létě se proto protlačili do kádrů elitních českých klubů. „Nejblíž mám k Vlčkovi. Líbí se mi jeho rychlostní předpoklady i herní myšlení,“ prozradil Suchý.

Přesto Vlček zastával v českém výběru na nedávném EURO hráčů do jednadvaceti let pozici stopera číslo tři. Před ním byli Vitík s Hranáčem, který je aktuálně stabilním členem základní sestavy plzeňské Viktorie.

„U Hranyho bylo důležité, aby překonal zdravotní problémy, což se mu podařilo. Stejně jako Vlček je to hráč, který umí na hřišti mluvit a komunikovat. Trojice Vitík, Hranáč a Vlček se může poprat o šanci jet na EURO. Potenciál mají obrovský. V silové a rychlostní stránce jsou nadstandardní, což dnešní fotbalový svět chce a potřebuje,“ řekl Kováč.

Zmíněné trio je bezpochyby budoucností národního týmu. Dohromady by se mohlo skvěle doplňovat – Vitík rozehrávkou, Hranáč hlavou, Vlček rychlostí. Jejich čas v A mužstvu jistě brzy přijde. V jednom balíčku však mají jeden menší nedostatek. Ani jeden z nich není levák. V Česku jich je pramálo…