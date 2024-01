Fouskův muž na Strahově skončil. FAČR je bez generálního sekretáře

Michal Valtr je dlouhá léta propojený se šéfem asociace Petrem Fouskem, mimo jiné spolupracovali při organizaci mistrovství Evropy do 21 let, které v Česku proběhlo před téměř osmi lety. V pozici generálního sekretáře fungoval od léta 2021 společně s Fouskovým nástupem.

Tlaku na svou osobu čelil už v dubnu 2022. Zástupcům hnutí Fevoluce ve Výkonném výboru se ale nepovedlo do programu jednání zařadit hlasování o jeho odvolání.

K Valtrovu odchodu mělo dojít nyní. Na čtvrtečním mimořádném jednání Výkonného výboru osobně chyběl, aktuálně je s bratrem na Dakaru, vrací se až 22. ledna. Zprávu o jeho konci na vysoké pozici oznámil šéf právního oddělení FAČR Martin Procházka. Mimochodem jeden z adeptů na Valtrovo místo, v zákulisí padá i jméno Ondřeje Lípy, někdejšího komentátora a mluvčího FAČR a jednoho z předních zástupců Fevoluce. Vzhledem k jeho složitým vztahům s jinými vysoce postavenými lidmi na FAČR ale jeho jmenování není příliš pravděpodobné.

„Ještě to není definitivní, zatím se k tomu nebudu vyjadřovat,“ odmítl Fousek potvrdit Valtrův konec během tiskové konference. Skončit měl na vlastní žádost, nicméně nespokojenost s jeho prací uvnitř hnutí rostla. Definitivní tečkou byly dohady ohledně vyplácení mimořádných prémií, které UEFA zaslala za povedenou organizaci finále Konferenční ligy z loňského jara. Valtr měl být postavený do pozice, že buď do konce ledna odstoupí sám, nebo bude Výkonným výborem odvolán. Podle informací Sportu měl Valtr i vážné osobní důvody.