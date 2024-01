Irák s Doskim přepsal historii: zdolal Japonsko a postupuje do další fáze

Byla to řežba, kterou fotbalový Irák nepamatuje. Ve druhém zápase skupiny D narazili Iráčané na možná největšího favorita Asijského poháru z Japonska. Reprezentanti Země vycházejícího slunce svého soka ždímali jako zralý citrón, Irák však poprvé po 42 letech Japonsko porazil za přítomnosti mnoha fanoušků. Celý druhý poločas za vítěze odehrál obránce Slovácka Merchas Doski. Irák už má v tuto chvíli jistý postup do další fáze turnaje.

Japonci po úvodní výhře nad Vietnamem toužili po dalších třech bodech. Kouč Hadžime Morijasu udělal dvě změny a zdálo se, že spíše proti Iráku základ posílil, když hned od úvodu hráli Takefusa Kubo z Realu Sociedad a Takuma Asano z Bochumi. Jenže ani ofenzivní žolíci z top soutěží nepomohli. „Připravovali jsme se stejně jako na Vietnam, ale hned v úvodu zápasu jsme se ocitli v těžké pozici. Iráčané musejí poděkovat divákům. Někdy jsme měli pocit, že hrajeme zápas venku,“ posteskl si japonský kouč a vzdal hold iráckým fanouškům, kterých v katarském Al Rajanu fandilo několik tisíc a hned od startu zápasu se dostali do varu.

Outsider se totiž rychle chopil vedení gólem Ajmena Husajna. Stejný hráč, který kope jen domácí iráckou ligu, přidal druhou trefu v nastavení první půle. Irák tak vedl nečekaně 2:0 a jen rozdráždil favorita, pod kterým se ve druhé půli vařila tráva.

Japonci skutečně přeřadili na vyšší rychlost, drželi míč 75 % času a Doskiho parta jen odkopávala míče, zároveň však na Japonce platil důraz. Tou dobou už byl právě krajní obránce na place, když po půli střídal chybujícího Husajna Aliho z Heerenveenu. Pro Doskiho to musela být vysoká škola fotbalu, ale se svými kumpány Japoncům dovolil jen snížení v nastavení, když se trefil záložník Liverpoolu Wataru Endo. Jenže Japonsko žehralo na nepřesnou koncovku, Endův gól byl teprve druhým a posledním pokusem Japonců v utkání mezi tři tyče.

Irák poprvé po 42 letech porazil Japonsko, k tomu ještě navíc nešlo o přátelák ani žádnou kvalifikaci a se 6 body vede tabulku skupiny D Asijského poháru. „Pro Irák je to velký den, ale pro náš tým je to jen výhra na dlouhé cestě. Máme plný počet bodů, ale hráči už musejí myslet na Vietnam a hlavně si potřebují odpočinout. Jsem na kluky hrdý. Všichni iráčtí hráči by měli být hrdí. Dokonalý zápas je nemožný, ale my jsme se mu přiblížili,“ řekl španělský kouč Iráku Jesús Casas, který tou dobou ještě nevěděl, že Vietnam padl s Indonésií 0:1, což znamená už teď iráckou jistotu postupu dál.

V závěrečném utkání proti Vietnamu by se měl Doski pravděpodobně střetnout s bývalým spoluhráčem ze Slovácka Filipem Nguyenem, jenž je vietnamskou jedničkou na turnaji a na rozdíl od Doskiho už musel vstřebat dvě porážky.

Mistrovství Asie ve fotbale v Kataru:

Skupina D:

Irák - Japonsko 2:1 (2:0), Vietnam - Indonésie 0:1 (0:1).