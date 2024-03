Hladký: Do reprezentace bych patřit měl. Minuty jsou fakta, ne sebevědomí

V pátek bude oficiálně oznámena premiérová nominace reprezentačního trenéra Ivana Haška na utkání v Norsku a s Arménií. Po rozhovorech s Tomášem Vaclíkem a Vítězslavem Jarošem přinášíme další povídání s brankářem, který vyhlíží pozvánku na březnový sraz. „Jsem na špičkách,“ popisuje Václav Hladký, jednička Ipswiche, který je v anglické Championship o bod třetí a bojuje o přímý postup do Premier League. Právě mezi Hladkým, Vaclíkem a Jarošem podle informací iSport.cz vybírá realizační tým třetího do party k Jindřichu Staňkovi a Matěji Kovářovi.

Zbývá devět duelů do play off. Konec srandy, jde do tuhého?

„Nemyslím, že by šlo do tuhého. Jasně, blíží se konec sezony, všichni umíme počítat a vidíme tabulku. Ale přijde mi, že je to pořád stejné. To znamená, že se soustředíme na víkendový zápas se Sheffieldem. V naší přípravě fakt neuslyšíte nic o tom, co bude za týden, za dva, za tři. Vždycky si analyzujeme předchozí zápas, snažíme se z něj pozitivně poučit, protože teď jsme udělali chyby, a pak už se chystáme na dalšího soupeře. Takže u nás jde do tuhého před každým utkáním.“

Vidíte, přitom z klišé zápas od zápasu si mezi novináři děláme legraci...

„Ale ono to není klišé. V našem případě to opravdu platí.“ (úsměv)

Když jste dřív zachraňoval skotský St. Mirren, byly to větší nervy než teď?

„Rozpoložení je stoprocentně jiné. Když hrajete o sestup, všechno je více křečovité. Potřebujete vyhrát aspoň jednou ze tří zápasů nebo dělat určitý počet bodů za nějaké období. Nemáte takovou kvalitu, abyste si vše uhrál sám, někdy spoléháte i na ostatní. Kdežto při boji o postup nebo o titul máte vyšší kvalitu a musíte nebo spíš chcete každý zápas vyhrát. Dole jsou to nervy, které si možná veřejnost ani neuvědomuje.“

Například?

„Pro zmiňovaný St. Mirren je naprosto zásadní, aby hrál klub první ligu. Jinak se zmenšuje rozpočet, ubývají pracovní místa. A to nechcete, když tam mraky lidí pracují třeba celý život. Snadno se to pak přetočí do křeče na hřišti, protože všichni zaměstnanci jsou závislí na tom, co na něm zrovna vy o víkendu