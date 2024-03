Hašek o „nejtalentovanějším“ chlapci, Hložkovi a Černém, myslí i na boj o MS

Co hrálo v prospěch Antonína Baráka?

„Takových fotbalistů moc nemáme. Má kvalitu na míči a je schopný rozhodovat důležité zápasy, což prokazuje dlouhodobě. Má mužstvu co dát.“

V kádru chybí ofenzivní hráč Václav Černý, ale naopak jede Adam Hložek. Rozhodoval jste se podle typologie hráčů, nebo aktuální formy?

„Museli jsme udělat rozhodnutí. Vašek Černý se v kádru může ještě objevit, pokud se něco stane. Navíc nominace na EURO stále není uzavřená. Teď jsme se rozhodli tímto způsobem i na základě toho, jak chceme hrát proti Norsku a Arménii.“

Je ovšem problém, že Hložek v Leverkusenu nedostává výrazný prostor?

„To není jen o Adamovi, takových hráčů je v nominaci víc. Rozhodovali jsme se i podle toho, jak se prezentovali dřív. Do zahraničí odešli proto, že v Česku byli nejlepší. A my doufáme, že to v národním mužstvu potvrdí. Prosadit se v nejlepším týmu bundesligy (Leverkusen) samozřejmě není jednoduché, ale budeme tlačit na to, aby hráli.“

Nakonec jste povolal pět nováčků. Díval jste se také až za červnové EURO?

„Zohlednil jsem, že se brzy hraje kvalifikace na mistrovství světa, což je jeden z nejdůležitějších cílů. Chceme, aby na ni hráči byli připravení. Máme krátkodobé i dlouhodobé cíle.“

Poprvé v reprezentaci jsou Pavel Šulc a Robin Hranáč z Plzně. Udělali velký pokrok za poslední rok?

„Sledovali jsme je už delší čas a pod trenérem Miroslavem Koubkem rostou. Jejich obrovská výhoda je, že jsou rychlostně velmi dobře vybavení. Hranáč absolvuje velké množství osobních soubojů a Šulc dává góly. Jsou to hráči do budoucna a do nominace patří.“

Věříte i Matěji Juráskovi? Ve Slavii ještě nemá pozici v základní sestavě.

„Je to pro nás za poslední období nejtalentovanější chlapec. Využili jsme ho, protože nyní nemůže hrát kvůli karetnímu trestu za jednadvacítku. Kdyby mohl, pošleme ho tam. Stejně jako Martina Vitíka. Matěje ale chceme vidět na vlastní oči. Má obrovskou perspektivu, je to rozdílový hráč.“

Vypadá to, že jste měl přetlak ve středu zálohy.

„Je pravda, že se do nominace nedostal ani Alex Král. S ním jsem o tom mluvil. Dobře vypadají i Kalvach s Červem z Plzně. Tihle hráči mají velmi blízko k tomu, aby se do týmu dostali. Jestli se objeví nějaké zranění, je možné, že se někdo donominuje. Alternativy do budoucna určitě máme.“

Vytvořil jste novou brankářskou trojici ve složení Staněk, Kovář, Jaroš…

„O brankářích komunikujeme pořád s Radkem Černým (trenérem gólmanů). Některé jsme sledovali a přesvědčil nás mladý Jaroš. Viděli jsme ho v sedmi zápasech, chytá i v evropských soutěžích. Rozhodli jsme se pro tohle trio také s ohledem na budoucnost. V užším výběru byl i Martin Jedlička z Plzně, hrdina posledních dní.“

Sledoval jste české týmy v evropských pohárech? Jak obstáli hráči Sparty a Slavie proti top týmům?

„Nebudu komentovat fotbal, který hrají v klubech. Já je vybral na pozice, které budou hrát v nároďáku. Věřím, že je zvládnou.“

Teď s nadsázkou. Nepřemýšlel jste o tom, jestli po zápase Sparty s Liverpoolem (1:6) nevyřadit Jaroslava Zeleného?

„Jsem přesvědčený, že nám může pomoct. Na kraji levé strany máme problém. Obecně nemáme moc levonohých hráčů, výběr je menší. Pro Zeleného jsme se rozhodli, protože může alternovat na více pozicích. To je jeho výhoda.“

Co když se vám první nominace nepovedla?

„Nevím, jestli se každému vše povede. Ale já tomu věřím. Věřím všem klukům.“