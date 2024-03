Z Pardubic až do reprezentace. Je to na knížku a chci na EURO, hlásí Vlček

Poprvé jste oblékl reprezentační dres. Jaké to bylo?

„Splněný dětský sen. Hrozně si vážím toho, že jsem tady s klukama mohl být. Užil jsem si každou minutu na hřišti a snažil se ze sebe vydat všechno, abych udělal dobrý dojem. Pevně věřím, že se mi to povedlo. S trenéry si výkon vyhodnotím, protože tam nějaké rezervy byly. Nicméně jsem šťastný, že jsem za reprezentací mohl nastoupit.“

Jak vám bylo ve chvíli, kdy jste prohrávali 0:1?

„Vzadu jsme byli spíše mladší kluci, ale všichni už jsme ostřílení ligou, máme za sebou zápasy v evropských pohárech. Pravdou je, že jsme na chvíli vypadli z tempa a Arméni se dostali do hry. Byli na tom kombinačně dobře. Pak nám pomohl gól z rohu, nastartoval nás. V druhém poločase jsme ukázali charakter a zvládli zápas otočit.“

V obraně jste měl vedle sebe kamaráda Robina Hranáče. Pomohli jste si navzájem?

„Je to příběh na knížku. Minulou sezonu jsme se zachraňovali Pardubice, teď jsme spolu mohli nastoupit v reprezentaci. Vážím si toho, že jsme si oba touto cestou mohli projít. Odehráli jsme spolu hodně zápasů, Robin je můj velmi dobrý kamarád. A ano, na hřišti jsme si pomáhali, ale to i s Krejdou (Krejčím).“

Jeden váš zákrok v prvním poločase vypadal penaltově. Váš názor?

„Armén si zasekl míč, já byl v běhu, šel jsem mu do nohy. Nevím, zda šlo o penaltu. VAR tady nebyl, rozhodčí to nechal být.“

Otočili jste zápas v Norsku i s Arménií. Co to vypovídá o nově se tvořícím týmu?

„Že máme skvělou partu, taháme jeden za druhého. Z mužstva cítím obrovskou sílu, máme tady hodně mladých hráčů, ale ty starší zkušenější nás vzali mezi sebe. V týmu není žádný problém. Strašně jsem si užil posledních devět dní, budu se opakovat, ale máme skvělou partu. Na hřišti se to pak odráží, že když jeden udělá chybu, tak ten druhý to zachrání. Ukázali jsme charakter, oba zápasy jsme dokázali otočit, což je důležitý pro celé mužstvo. I když se nám nedařilo, dovedli jsme to otočit.“

Jaký dojem na vás udělal Ivan Hašek?

„Je to skvělý trenér, má výborné tréninky, dobře nás připravuje na zápasy. Jen samá pozitiva. Ze srazu pojedu nadšený a vděčný, že jsem tady mohl být.“

Věříte si na nominaci na EURO?

„To je daleko. Vracím se do klubu, kde udělám maximum, abychom se Slavií vyhráli titul. A taky abych co nejvíce hrál a byl platný. Nominace na šampionát je na trenérovi, ale samozřejmě platí, že bych strašně chtěl jet. Záleží to jenom na mně, jak budu hrát.“