Hašek: Nominace bude těžká. Krejčí je cenný i vůlí, Hložek si pomůže sám

Udělala vám dvě utkání jasněji, co se týče nominace na EURO?

„Jsem rád, že jsem viděl všechny hráče, měl jsem možnost s nimi osobně spolupracovat. Bylo to opravdu příjemných devět dní - kluci šlapou, makají, na tréninku jedou, intenzita je velká. Pro mě je do budoucna nejdůležitější, že v přípravě poslouchají, jsou vnímaví, koncentrovaní u videa, kterého jsme měli dost. Jsme spokojení, jak tím kluci žijí, to je prostě naše síla, máme lavičku, která fandí, nikdo si nestěžuje.“

Přiblížili si někteří nominaci? Třeba Tomáš Chorý, střelec vítězné branky?

„Můžete hlavně čekat, že zase objedeme všechny hráče, budeme je každý týden sledovat, všechno si vyhodnotíme. Musím říct, že to bude ve finále hrozně těžké rozhodnutí pro mistrovství Evropy, protože jede jen dvacet hráčů do pole plus tři brankáři. O to víc s nimi musíme mluvit, sledovat jejich zdravotní stav, všechny věci kolem. Musíme vybrat hráče, kteří budou v největší formě, nejvíc připravení.“

Proti Arménii jste opět prohrávali. Byl to podobný zápas jako v Oslu?

„Tentokrát jsem cítil, že jsme začali velmi dobře, v Norsku jsme neměli vůbec nic. Dostávali jsme se do šancí, prvních patnáct minut jsme dominovali, ale pak jsme dostali gól a byli jsme trošku v útlumu. Zápas nebyl vůbec lehký, udělali jsme některé chyby, které se opakovaly. Obehrávali jsme to pomalu, vždycky se stačili přemístit. V Evropě prostě není lehký soupeř, Arménie vyhraje ve Walesu, remizuje v Turecku, je jasné, že má kvalitu, jsou sehraní. Myslím, že to i lidi vycítili. Chtěl bych jim poděkovat, celý stadion nás hnal dopředu. Hodně nám pomohl gól, který jsme dali do poločasu.“

Vstřelil ho Ladislav Krejčí, který jinak nehrál moc dobře. Semlel ho program ve Spartě?

„Byl pro něj hodně náročný, viděl jsem to. Jenže ten kluk to otočí tím, že dá gól, jaké má morálně volní vlastnosti, proto je kapitán ve Spartě. I když možná udělá nějakou chybu, nikdy nechce prohrát, a to je pro nás cenné.“

Dvě šance zahodil Adam Hložek, v Leverkusenu nehraje. Přemýšlíte, jak ho pozvednout?

„Myslím, že si pomůže sám, bude dávat góly. Do šancí se dostává - a když ho vidím na tréninku, jakou má kvalitu, jsem přesvědčený, že je dávat bude.“

Patrik Schick neskóroval. V jaké je formě?

„Není pro něj lehké absolvovat dva zápasy rychle za sebou, protože po zranění nemá tolik odehráno. Když jsem se díval na jeho vytížení v Leverkusenu, tak byl na hřiště maximálně sedmdesát dva minut a v dalším zápase měl menší vytížení. Proto jsme počítali s tím, že musí střídat. Ale je to kluk, který hraje pro tým, i když je hvězda.“

Obě utkání zvládl kapitán Tomáš Souček. Nemysleli jste na to, že by byl střídán?

„Ve hře to bylo, protože jsme chtěli vidět tým bez Tomáše Součka, ale nedošlo k tomu. Kdybych viděl, že má nějaké běžecké problémy... Několikrát jsem se ho ptal, jestli je v plné kondici, byl v pořádku, takže jsme ho tam nechali do konce. Ale musíme se naučit hrát i bez něj, mohou přijít třeba karty.“

Nastoupili stopeři Robin Hranáč s Tomášem Vlčkem. Jak zvládli premiéru?

„Jsem především rád, že si poprvé zahráli za nároďák. Řeknete si, že jsou mladí, ale už mají věk na to, aby tady byli. Obstáli, jsou to hráči budoucnosti.“

Nehrál Antonín Barák až moc nízko?

„Tonda byl v systému za dvěma útočníky. On si chodí pro míče, chce být pořád na balonu, dostával se do hry asi nejvíc z našich hráčů, podržel míč ve správný čas, neměl žádnou ztrátu. Jenže ten blok soupeře ho nepustil k tomu, aby dal nějakou přihrávku za obranu do gólové šance. To je jeho největší, nejsilnější stránka, kvůli soupeři se k ní nedostal.“

Na čem musíte primárně zapracovat?

„Bylo tady hodně nových hráčů, nebyl čas, proto nám tolik nefungoval presink. Těším se, až se sejdeme před EURO, vyjasníme si pozice, řekneme si přesně jak na to. Měli jsme další věci, na kterých jsme museli dělat, proto se nám občas stalo, že jsme propadli.“