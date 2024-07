„Pirát z Karibiku“. Na áčko Dynama to nestačí, Jungbauer se ukáže v Paříži

Už to bude rok, co jej českobudějovické Dynamo přivádělo. „Bereme ho jako projekt do budoucna, který by se měl projevit hlavně v čase,“ řekl loni v srpnu někdejší sportovní manažer klubu Jan Podroužek na adresu Thomase Jungbauera. Kdeže! Na českou prvoligovou scénu to dosud nebylo, zato v národním dresu Dominikánské republiky se v poslední době objevuje pravidelně. Reprezentoval na loňském MS do 20 let a teď ho čeká velký svátek. Jako jediný fotbalista z české klubové kotliny se totiž účastní Letních olympijských her v Paříži.