Expert Ruman o Schickovi: Správný přístup. Ať si udělá pořádek v klubu

Chápete Schickovo rozhodnutí?

„Pokud na rovinu řekl trenéru Haškovi, že chce zůstat v klubu, aby si vydobyl svou pozici, kterou možná ztratil, tak mě to dokonce těší. Osobně se mi líbí, že se chce do toho obout a znovu se prosadit v klubu. Ale jiný případ by byl, kdyby o svém rozhodnutí s vedením reprezentace otevřeně nemluvil. Pak by ho mohl potkat trest.“

A opravdu mu pomůže příprava s Leverkusenem v době, kdy se nehrají soutěžní zápasy?

„Bude mu chybět zápasová praxe, ale zase na druhou stranu absolvuje s týmem intenzivní tréninky. Pravděpodobně potřebuje dohnat manko, natrénovat různé věci. V tom mu tento způsob určitě pomůže.“