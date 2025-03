Při penaltách Chorvatů nám vypadnul obraz, smál se Hašek. Co vylepšení skóre ve skupině?

Proč? Vždyť jde i o góly. Zatímco u evropské kvalifikace má při rovnosti bodů přednost vzájemný zápas, u světové rozhoduje skóre.

„Ano, říkal jsem to už před kvalifikací. Může rozhodovat každá žlutá karta, každý gól. Nejdříve si však vážíme bodů. Když byl Gibraltar schopný remizovat s Walesem, nemůžeme říkat, že proti němu budeme nahánět skóre. Tohle jsou pro nás zápasy, kdy musíte, ne že můžete.“

Všichni ostatní kromě Tomáše Holeše jsou v pořádku?

„Tomáš Holeš s námi neodcestoval, zůstal v Praze na vyšetření. V nejbližších hodinách budu mít zprávu, jak to dopadlo. Nemyslíme si, že to bude něco vážnějšího, ale k úternímu zápasu není připraven. U ostatních možná panuje lehká únava, ale nemám od doktorů ani dalších lidí, kteří se starají o zdravotní stav, žádné zprávy, že by neměli být.“

Ale ke změnám asi dojde...

„Může dojít k nějakým změnám, protože Gibraltar je typologicky jiný soupeř. Nebude hrát úplně v zadním bloku v deseti lidech.“

Nasadíte zase dva hroty?

„Určitě budou obra připraveni. Víc k tomu neřeknu, ale k dispozici jsou. V sobotu byl i pro ně fyzicky náročný zápas, prali se, ale měli málo prostoru mezi obránci. Co se týče dat, odvedli dobrou práci.“

Lukáše Provoda k nim napasujete taky?

„Je připravený. Omlouvám se, ale ze zásady sestavu neříkám.“

Fajn, a naznačíte aspoň, jestli je uvnitř realizačního týmu téma protočení brankářů? Nepatříte k trenérům, kteří před srazem na někoho vsadí a nehodlají to měnit?

„Základem je zdravotní stav, zkonzultujeme po tréninku. A rozhodneme se, trenéři brankáři mají ve verdiktu taky důležitou roli. Ve finále rozhoduju já, ale opravdu se vždycky rozhodne až po tréninku. Potom se s ostatními dohodneme.“

Co je třeba oproti Faerským ostrovům zlepšit?

„Měli jsme ještě v pondělí dopoledne krátkou analýzu, s hráči jsme si ty věci řekli. Chybělo nám více balonů do hrotových útočníků, obehrávali jsme to moc zeširoka. Dostali jsme se sice do zakončení, ale mohli jsme mít ještě víc míčů v pokutovém území. Několikrát jsme neměli ani druhý balon, trvalo nám ho pár vteřin získat. Pak se do bloku těžko dostáváte. Bylo se na co dívat, ale chtěli bychom se zlepšit. Rádi bychom ukázali naši lepší tvář.“

Ale komu? Třicetitisícový stadion bude prázdný.

„Chtěli bychom hrát před plným stadionem, ale taková je situace. Musíme být mentálně nastavení v hlavách, věřím, že čeští fanoušci budou slyšet. Je to realita, musíme se připravit, že bouřlivá atmosféra tady nebude.“

Proti Chorvatům, kteří jsou po neděli jasní jako váš další soupeř, favorit nebudete. Je to schůdnější varianta než Francie?

„Koukali jsme na zápas všichni spolu a při třetí nebo čtvrté penaltě nám vypnul obraz, byli jsme z toho maličko rozhození... (smích) Říkal jsem si, ať to dopadne, jak chce. Opravdu. Oba týmy jsou úspěšné, není si moc z čeho vybírat. Ano, když vidíte, Mbappého nebo Barcolu, jak jsou rychlí, určitě to není způsob, který by nám seděl. Ale žádný soupeř není lehký, a už vůbec ne Chorvatsko.“