Gibraltar - Česko 0:4. Výhra proti outsiderovi. Černý to vzal na sebe, opět se prosadil Schick

PŘÍMO Z PORTUGALSKA | Tak to bychom měli, příště už Čechy čeká úplně jiná úroveň. Po povinné výhře nad Faerskými ostrovy doručili i očekávané tři body z konfrontace s Gibraltarem. Role hlavních postav obsadili ti, od kterých se to vzhledem k fazoně v zahraničí nejvíce očekávalo: Patrik Schick a Václav Černý. Dva techničtí leváci skolili outsidera a na tři měsíce zařídili ve FAČR klid. V červnu čeká reprezentaci dvojzápas s Černou Horou a Chorvatskem. Do boje půjde coby lídr skupiny.

Dvacet minut do zápasu, to je už i před utkáním okresní úrovně aspoň nějaký šrumec. Ne však při kvalifikaci o mistrovství světa ve Faru. Žádné zácpy, taxík vás doveze až k poslední bráně, parkovací místa zůstávají prázdná, stejně jako sedačky třicetitisícového Estádio Algarve. Ne, naštěstí se nevrátila doba covidová. Takové byly kulisy duelu Gibraltar-Česko.

Rozpačité.

Než začneme hodnotit průběh, sluší se vyzdvihnout to nejlepší na zájezdu do Portugalska. Kotlík českých fanoušků, kteří hosty organizovaně povzbuzovali od začátku do konce. Mohla jich být tak stovka, rozhodně víc než domácích. „Děkujeme, že jste dorazili. Tak si to spolu pojďme pořádně užít,“ zavelel spíkr – a opravdu se jelo naplno. „Musíme roztleskat tribuny a pak uděláme vlny,“ zazněla po chvíli hláška, jež rozesmála i o kousek dál sedící členy FAČR.

V době, kdy analytici v čele s tím hlavním, Miroslavem Soukupem, na tribuně intenzivně řešili, jaké pokyny předat lavičce, což většinou dělá podpůrný tým kolem dvacáté minuty, Češi poprvé udeřili.

Václav Černý udělal všechno, co ho zdobí a čím ho kouč Ivan Hašek přirovnal k Arjenu Robbenovi. S jediným rozdílem – po navedení míče z pravé strany na střed nevypálil palcem na zadní tyč jako obvykle, ale zaskočil všechny včetně gólmana Bradleyho Bandy ostrým nártem do protipohybu na přední.

Uf, gibraltarská konzerva otevřena... Upřímně řečeno, mohla a měla být daleko dřív. Jen v úvodních osmi minutách se Pavel Šulc, Lukáš Červ, Vladimír Coufal nebo Patrik Schick objevili v několika dobrých pozicích. Jenže chyběla kvalitnější finální fáze – někdy lepší první dotyk, jindy přesnější centr.

Malé pozitivum na prázdném stadionu? Slyšet bylo takřka vše, jindy takovou šanci nemáte. Takže jste věděli, že Červ to dvakrát od Coufala s Černým schytal za pokaženou přihrávku či že taktickým prvkem mělo být rychlejší otáčení těžiště nebo že konstruktivní rozehrávku a lídrovství Ladislava Krejčího umí ocenit celá střídačka. Čeští příznivci zase ocenili fakt, že jim do sektoru portugalský catering roznášel brambůrky. Asi jako omluvenku za to, že se čepovalo jen nealkoholické pivo.

Podle očekávání byl nejvýraznějším mužem specifického zápasu proti 196. týmu žebříčku FIFA v životní formě hrající křídelník Černý. Samozřejmě taky něco zkazil, rozjížděl se pomaleji, ale technicky se vymykal a zařídil i druhou branku, kterou nádherně připravil Schickovi. Jeho výkon gradoval, lauf z Rangers si přenesl i na jihozápad Evropy. I třetí trefě, tentokrát Šulcově, navíc předcházela Černého precizní levačka. Našla z rohu Součkovu hlavu a opora Viktorie dorážela.

Dávno bylo rozhodnuto, už se řešilo spíše jen tolik omílané vylepšení skóre. Ač o tom Hašek nechtěl mluvit, bylo vidět, že se jeho výběr tlačí za dalšími zářezy. Důvod je prostý: zatímco u evropské kvalifikace má při rovnosti bodů přednost vzájemný zápas, u světové rozhoduje skóre.

Jenže ránu Lukáše Provoda, jenž nastoupil v základu místo Tomáše Chorého, zastavila tyč a Krejčího hlavička skončila těsně nad břevnem. Ujala se až ta Klimentova v posledních sekundách.

Výhra 4:0 přítomné fanoušky potěšila, ale nezapomínejme: byl to Gibraltar. Testy přijdou v červnu.

Černá Hora vydřela druhou výhru

Fotbalisté Černé Hory doma zdolali gólem v nastavení 1:0 Faerské ostrovy a vyhráli i druhý zápas ve skupině L. V čele neúplné tabulky jsou společně s českou reprezentací.

Černohorci, kteří budou na začátku června dalším soupeřem českého výběru, v sobotu otočili duel s Gibraltarem a dnes vydřeli další domácí výhru. Naopak Faeřané po porážce 1:2 v Hradci Králové znovu přišli o body až v závěru. V šesté minutě nastavení se míč po velkém závaru odrazil ke Kučovi a ten ho zblízka i s přispěním teče bránícího hráče poslal pod břevno.

Černá Hora - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Branka: 90.+6 Kuč.