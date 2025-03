Hašek: Kyselý Černý po vystřídání? Venda má takové dvě minuty, je emoční. Šínův čas přijde

PŘÍMO Z FARA | Pochválil poctivost všech svěřenců, taky jim poděkoval. Fanouškům, kteří za českou reprezentací do portugalského Fara vyrazili, jakbysmet. „Hráli jsme tady doma,“ ocenil neutuchající devadesátiminutovou podporu během vítězného utkání s Gibraltarem (4:0) trenér Ivan Hašek. Hned na třech gólech měl podíl skvělý Václav Černý. Jeden dal, na druhý přímo asistoval a trefě Pavla Šulce předcházel Černého roh. Ale když křídelník Rangers v 79. minutě střídal, nelíbilo se mu to.

Všiml jste si jeho kyselé reakce?

„Jo, po dvou minutách se omlouval. (úsměv) Stalo se mu to i nedávno v Rangers, když střídal. Taky nechápal, že jde dolů. To je prostě Venda, emoční hráč. Takhle to má. Nechtěl ze hřiště, stejně jako nechtěli ani jiní.“

Ale nejlepším hráčem byl, že?

„Zaslouženě. Je to rozdílový hráč, schopný obejít protihráče a udělat převahu. Je mi líto, že podobných nemáme víc. Francie má takových asi osm, okamžitě v rychlosti navádějí balon na protihráče. My máme jednoho nebo dva. Uměl to Karel Poborský, ale jinak je nevychováváme. Věřím, že porostou třeba ze sedmnáctky, která se teď dostala na mistrovství světa. Jsou totiž strašně platní, protože dělají rozdíl a přečíslení v zavřených obranách. Venda je cenný pro nás i pro Rangers.“

Matěj Šín je taky nebojácný, mohl taky pomoct, ale zůstal jen na tribuně.

„Mohl pomoct Matěj, mohl pomoct Vasil Kušej i další. Ale rozhodli jsme se takhle. Šíňas je mladý kluk, který má všechno před sebou. Jeho čas v reprezentaci přijde.“

Proč padla volba hráče na tribuně mimo nominaci zrovna na něj?

„Od začátku jsme si říkali, že kluky protočíme, aby nebyl v obou zápasech jeden stejný mimo. Matěj minule dostal šanci, hrál, teď jsme se rozhodli jinak. Upřednostnili jsme Boulu, který umí případně nastoupit i jako stoper a nám právě pravonohý stoper chyběl. Boulis se taky už brzy dostane do hry a připíše si první start.“

Z jakého důvodu nahradil Lukáš Provod v sestavě Tomáše Chorého?

„Především kvůli typologii soupeře, u kterého bylo víc místa na rozběhy mezi řady. Pro Šulce zprostředka ideální, protože otevírá prostory vlevo i vpravo a sbíhá do meziprostorů. On i Provod pro nás byli klíčoví, patřili k nejlepším.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

A čeští fanoušci?

„Ti tady dominovali. Je potřeba jim poděkovat, věřím, že nás poženou i dál a dostanou nás na mistrovství světa. A tam pak za námi taky dorazí.“

Jsou sjednocení, organizovaní, pozitivní. To dřív nebylo.

„Cítíme, že za námi stojí. Vidí, že možná děláme chyby, ale ocení, že hráči jedou nadoraz. I když to kolikrát není ideální, nikdo nikdy nic neodflákne. Každý jede na sto procent. Fanoušci nás dotlačili k výhře nad Faerskými ostrovy, teď taky.“

Kdy jste si proti Gibraltaru poprvé řekl a uklidnil se, že je hotovo?

„Rozhoduje druhá branka, pak soupeř poleví. Spoléhali jsme i na to, že jsme kondičně daleko lépe připraveni a že ve druhém poločase budeme dominovat ještě víc. Vytvářeli jsme si hodně šancí, ale trvalo nám to. V poločase jsme udělali jednu změnu, protože Zelí (Jaroslav Zelený) měl kartu. Nechtěli jsme riskovat a zároveň jsme chtěli vstoupit lépe než proti Faerům, kdy jsme měli první minuty hluché. Pokračovali jsme v nátlakovém fyzickém fotbale a nakonec se prosadili. Musím klukům poděkovat za celý dvojzápas. Za to, jak se připravovali, jak byli poctiví. Nebylo to bez chyb, ale makali na sto procent. A to se počítá.“

S úvodem kvalifikace jste spokojen?

„Jsou to povinné body, o to je to těžší. Jsem především rád, že na hráčích je vidět odhodlanost, koncentrace a příprava. Vidím to každý den. Nikdo fakt nic nepodcenil, připravovali se nejlépe, jak mohli. Věřím, že to tak bude dál. S Černou Horou to znovu nebude jednoduché, ale viděli jste, že Faerským ostrovům dala gól až v 96. minutě. Nikoho není jednoduché přehrát.“

Co si budete přát pro červnový sraz?

„Aby byli všichni hlavně zdraví a mohli jsme je zase přivítat. Máme nějaký kádr, na kterém budeme stavět. Někteří možná už budou unavení, budou mít po konci sezony, budou na prázdninách. Věřím, že se přijedou rvát o mistrovství světa a že znovu budou mít chuť a odhodlání.“

Tak jako Jan Kliment, který na návratu po zranění makal právě i s vidinou comebacku do reprezentace. A pokračuje v parádní formě v Olomouci, navíc si připsal premiérovou trefu v nároďáku.

„Má formu, to vidíte i na tréninku. V Olomouci se srovnal díky zápasovému rytmu, ale jinak je to střelec, kterého každý hledá. Má všechny vlastnosti střelce: levou nohu, pravou, hlavu, utaženou placírku... Je rychlostní, komplexní. Využívá šance, pořád se prosazuje. Taky mu přeju, aby mu vydržela forma a zdraví, protože je to platný hráč. Velmi platný hráč.“