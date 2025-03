Krejčí: Mbappého s Dembélém jsem naháněl zvlášť, dohromady by to taky nebyla sranda

Nejdříve k Gibraltaru. Najdete přívlastek pro takový zápas?

„Ty jo, těžký najít přívlastek zrovna u takového zápasu. Asi bych řekl těžký na koncentraci. Byly to povinné tři body. Jsem rád, že jsme to zvládli. Doufám, že nám to pomůže v příštích zápasech do nějakého rytmu a sebevědomí.“

Dvacet minut trvalo, než jste je otevřeli. Byli jste v klidu?

„Já osobně byl. A věřím, že i tým. Bylo jen otázkou času, než si to sedne, než si všichni zvykneme na pohyby jeden druhého, abychom měli stejnorodou součinnost. Chvilku to trvalo, ale jsem rád, že jsme to zvládli.“

První gól přišel paradoxně v době, kdy jste chtěli přerušit hru kvůli faulu na Patrika Schicka. Pochválil jste pak rozhodčího za výhodu?

„No, nepochválil. Nakonec asi dobře zvolená výhoda, ale pak tam byl ještě jeden hraniční zákrok na Červuse (Lukáše Červa) na červenou. Ale teď už je to zbytečné řešit.“

I vy jste hodně útočil. Nemrzí vás, že vám tam nepadl gól?

„Jo, samozřejmě jsem chtěl týmu pomoct i z tohoto hlediska. Ale to je druhořadé. Snažím se najít jinou pozici, abych byl týmu prospěšný i jinak.“

Je pak složité najít balanc, aby vás nestrhlo útočení a soupeř netrestal? Brankář Matěj Kovář několikrát dirigoval zbytkovou obranu a zajištění.

„Když jsem šel dopředu, viděl jsem vždycky, že je tam zajištění od Jurase (Davida Juráska) nebo Červuse (Lukáše Červa). Pravidla máme zajetá, zastupujeme se. Nebyl v tom problém.“

Kdy jste naposledy hrál takový zápas?

„Asi s jednadvacítkou, kdy jsme hráli s podobnými týmy. Je to jinačí na udržení koncentrace po celý zápas a na to, že musíte proměňovat šance.“

A pro vás osobně jako pro stopera? Jiná práce než proti Faerským ostrovům, že?

„Určitě to byl rozdíl. Faerům musím dát kredit, zvedli se od doby, co jsme s nimi hráli naposledy. Měli lépe postavené hřiště, lépe bránili, byli nebezpečnější. Dělalo nám víc problém se do nich dostat.“

Znovu vám pomohli fanoušci.

„To je super, jsme moc rádi a moc jim za to děkujeme. Je vidět, že je to i baví. (úsměv) Udržet takovou náladu během takového zápasu celých devadesát minut určitě taky není sranda. Patří jim kredit. Doufám, že jich bude přibývat a že jim budeme dělat radost.“

Sobě jste úvodem kvalifikace radost udělali?

„Určitě. Doufám, že nám to pomůže i v souhře do příště, i když další sraz je až za delší dobu. To je škoda. Postupně to budeme skládat tak, abychom byli co nejvíc nebezpeční, sehraní a soudržní.“

Co vlastně říkáte na to, že budete hrát místo Francouzů proti Chorvatům?

„Nebude to jednoduché, budeme muset předvést diametrálně odlišný výkon než v těchto posledních zápasech. Chorvati jsou přímým konkurentem v boji o postup. Ale žádná úleva, protože víme, že je minimálně jednou budeme muset porazit, abychom měli šanci na přímý postup.“

Počkat, zrovna vám by ale nevadilo znovu nahánět Mbappého nebo Dembélého, ne? Nedávno jste to v La Lize ukázal.

„Když byli zvlášť, tak jsem je naháněl. Ale dohromady jsem je ještě nenaháněl. (úsměv) Nebyla by to vůbec žádná sranda, stejně jako to nebyla sranda, ani když jsem hrál jenom proti jednomu z nich. V tomhle je možná nebezpečnost Francie v ofenzivní fázi lepší, ale Chorvati mají zase jiné kvalitní věci, na které si budeme muset dát pozor.“