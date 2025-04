Fotbalistky vyhlíží baráž, s Ukrajinou jen remizovaly. Saňák řeší defenzivu. Je mojí pravou rukou, říká Klimková

Návrat fotbalistek do Ligy národů A? Vypadá to, že jedině už přes baráž. České reprezentantky nenapravily páteční porážku s Ukrajinkami, v úterní odvetě totiž v Ústí nad Labem před víc než dvěma tisícovkami diváků pouze remizovaly 1:1. „Nečekaly jsme, že se nepovede takhle do nich dostat. Dobře bránily, byly agresivní a hrozily z protiútoků. Asi nás bude čekat baráž,“ posteskla si brankářka Barbora Votíková, jež zapsala jubilejní 50. start v národním dresu.

Solidně zaplněný útulný stadion rozradostněla už ve 4. minutě Kateřina Svitková. „Bylo super, že jsme daly rychlý gól, mohl nás uklidnit. Měly jsme pak hrát svůj fotbal. Možná nás vedoucí gól ukolébal až moc. Přestaly jsme bojovat, ztrácely první i druhé míče,“ neskrývala zklamání čerstvá trenérka Jitka Klimková, která vedla Novozélanďanky před dvěma lety na domácím mistrovství světa.

Lehkost z českých nohou vzala záhy proměněná penalta Ukrajinek. „Měla jsem nakoukaná videa, takže jsem šla jasně na pravou stranu. Nepřemýšlela jsem ani nad tím, že bych skočila jinam a snažila se Petrykovou navést doprava, jenže to dala úplně doprostřed,“ zamyslela se Votíková.

V publiku bylo mnoho ukrajinských vlajek i hloučků s fanoušky soupeřek. Ti se radovali z úspěšných obranných zákroků i kousavých brejků. „Nechtěli jsme se dostávat do soubojů 1 na 1, protože se Ukrajinky dobře zajišťovaly a nenechávaly nám prostor. Ukrajina nám ale nedovolila ani kombinovat. Hrály chytře, výborně v obranné fázi a jednoduše dopředu,“ přemítala Klimková.

„Je to agresivní, soubojový soupeř. Ve druhém poločase jsme se zlepšily, nehraje se však pouze 45 minut. Hra a výsledek spolu souvisí. Když nehraješ dobře, nevyhráváš,“ pokračovala koučka. Ta musela řešit i změnu v sestavě na poslední chvíli, když Bartoňovou, která měla dýchací potíže, nahradila na pravém kraji obrany Růžičková.

Ženská reprezentace dohraje béčkovou Ligu národů dvěma zápasy. Na konci května v Chomutově proti Chorvatsku a posléze v Albánii. Přímou cestu do elitní společnosti mají otevřenou Ukrajinky, zato Češky se pravděpodobně poměří v baráži s některým ze třetích celků divize A. „Teď už postup z prvního místa nemáme pod kontrolou. Důležité je, abychom se zvedly a předváděly svou hru. Proběhne reflexe posledního srazu, řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo a co můžeme ovlivnit,“ nastínila trenérka.

Klimkové pomáhá asistent Jiří Saňák, jenž v říjnu skončil v prvoligových Pardubicích. „Líbí se mi, že k nám přináší zkušenost z mužského fotbalu. Dřív přitom trénoval holky (reprezentaci do 19 let – pozn. red.), takže ví, co to obnáší. Obrovsky si ho vážím, má výborný pohled na hru. Pracuji s ním každodenně, je to moje pravá ruka. Bavíme se o tom, jak chceme hrát, co je potřeba zlepšit. Na starosti má vyloženě defenzivní obrannou řadu. Pro tým je důležitý i jeho pohled zkušeného trenéra, který rozumí fotbalu,“ nastínila Klimková.

Ze severu Čech pak odjela s rozpaky bývalá gólmanka PSG či Tottenhamu Votíková. „Ani jsem nevěděla, že jsem zapsala 50. start v reprezentaci. Nejvíc byla prosincová baráž s Portugalkami o EURO. Sice jsme přes ně neprošly, ale mám takové zápasy ráda,“ vyznala se. Veškeré dosavadní zážitky z nároďáku by jistě překonal případný postup na MS 2027 v Brazílii, k němu ale povede ještě dlouhá cesta.

Liga národů fotbalistek - 4. kolo skupiny B4:

Česko - Ukrajina 1:1 (1:1)

Branky: 4. Svitková - 19. Petryková z pen. Rozhodčí: Vekkeli (Fin.). Diváci: 2184.

Sestava ČR: Votíková - K. Růžičková (72. Dubcová), Dědinová, Sonntagová, Pěčková (72. Černá) - Kotrčová, Cahynová, Svitková - Krejčiříková (85. Polášková), Stašková, Khýrová. Trenérka: Klimková.

Chorvatsko - Albánie 1:2 (1:1).