Případ trucující Lewandowski: polská kabina slaví, píší média. Kanonýrovi hrozí trest

Persona Roberta Lewandowského má v národním týmu velké slovo. Zcela pochopitelně. Žádný jiný polský hráč se například nepřiblížil Zlatému míči tak, jako barcelonský kanonýr. Stále jde o útočníka nejvyšší světové jakosti. Proto byla zpráva o tom, že mu kouč Michal Probierz odebral kapitánskou pásku vysoce překvapivá. Že se Lewandowski vzbouří a odmítne pod holohlavým stratégem reprezentovat, už bylo vzhledem k útočníkově personě logickou dohrou. Celá situace vzbudila vášnivé ohlasy.

„Rozhodnutí odebrat Lewandowskému kapitánskou pásku, navíc po telefonu, je před klíčovým zápasem destruktivní. Rozhodnutí Lewandowského nereprezentovat je zase unáhlené, příliš emotivní a vůči týmu nefér. Pro polskou reprezentaci jde jednoduše o katastrofu,“ napsal na sociální síť X jeden z výsadních polských novinářů Sebastian Staszewski.

Během pondělního rána ale na povrch vypluly informace naznačující, že o takovou katastrofu jít nemusí. Jak totiž poodhalili insideři z polského webu Przeglad Sportowy Onet, zpráva měla mít na kabinu blahodárný efekt. Lewandowského vztah se zbytkem reprezentantů se podle webu v poslední době vyostřil. To podtrhuje i zpráva bývalé ikony mužstva Kamila Glika. Na sociální síti X reagoval na oznámení, že novým kapitánem bude Piotr Zieliński slovy: „Bravo!“

Barcelonský šutér měl totiž po březnovém zápase s Maltou, který Polsko vyhrálo 2:0, podrobit v šatně trenéry i spoluhráče kritikou, nebyl spokojený s výkonem. Hráče to naštvalo, protože sám Lewandowski na své přání zasáhl do utkání z lavičky, aby se šetřil na zápasy v dresu katalánského klubu. „Hráči byli spokojení, zprávu přivítali bouřlivým potleskem,“ informuje polské médium o momentu, kdy Probierz jmenoval před kabinou novým kapitánem záložníka Interu Milán.

Nedomyslel následky svého rozhodnutí

Fakt, že se bývalý hráč Bayernu Mnichov či Borussie Dortmund urazil a odmítl za reprezentaci pod Probierzem nastoupit, ale hráče i tak naštval – v úterý hrají ve Finsku zápas kvalifikace o mistrovství světa. Případná prohra by znamenala komplikaci v boji o předčasnou vstupenku na „mundial“.

Lewandowski navíc možná úplně nedomyslel následky svého rozhodnutí. Trenér ho totiž nadále může nominovat a v případě, že by se hráč nedostavil na stav bez omluvenky od doktora, může být dle regulí FIFA suspendován i pro minimálně jeden ligový zápas za Barcelonu.

„Pokud příslušný svaz nerozhodne jinak, hráč není oprávněn hrát za klub, u kterého je registrován, a to během doby, na kterou byl nebo měl být uvolněn, prodloužené o dalších pět dní,“ praví předpis FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Hrozí i další disciplinární tresty.

Dá se tak očekávat, že pro dobro obou stran, se polský svaz pokusí napětí mezi trenérem, Lewandowským a kabinou vyřešit. Nesporné herní kvality stranou, bezkonkurenčně nejlepší střelec v historii reprezentace je totiž nadále i hlavní tahák pro sponzory a fanoušky.