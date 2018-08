Čech nemá klid. Časovaná bomba, říká Shearer o jeho rozehrávkách

David Ospina kvůli zesílené konkurenci v brance Arsenalu míří na hostování do Neapole • Profimedia.cz

Petr Čech se jen smutně ohlíží do své branky, kde se třepetá míč po gólu Pedra • ČTK

Perné léto zažívá Petr Čech. V přípravě musel odrážet útok na post jedničky Arsenalu od nově příchozího brankáře Bernda Lena. To se mu sice podařilo, v úvodu sezony ale musí čelit kritice. „Kanonýři“ ve dvou kolech Premier League, byť s těžkými soupeři, nezískali ani bod a dostali pět gólů. Pod novým koučem Unaiem Emerym se Čech navíc musí více starat o rozehrávku zezadu. „Fanoušci jsou nervózní, protože když má míč u nohou, vypadá to jako tikající časovaná bomba,“ řekl o něm legendární útočník Alan Shearer pro deník The Sun.