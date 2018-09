Liverpool dál kraluje! Stoprocentní je i Chelsea, City napravilo zaváhání

Fotbalisté Liverpoolu ve 4. kole anglické ligy poprvé v sezoně inkasovali, přesto porazili Leicester na jeho hřišti 2:1. "Reds" vyhráli první čtyři utkání v soutěži poprvé od roku 1990. Také Chelsea zůstala stoprocentní, doma si poradila s dosud neporaženým Bournemouthem 2:0. Manchester City napravil zaváhání z minulého kola a porazil Newcastle 2:1.

Liverpoolu přinesl úvodní nápor vedoucí branku v desáté minutě. Po Robertsonově akci se probil s míčem až před bránu Mané a špičkou kopačky zakončil podél bezmocného Schmeichela. V poslední minutě prvního dějství zvýšil po Milnerově centru z rohového kopu Firmino. Anglický reprezentant si připsal 80. asistenci v Premier League a na sedmém místě historických statistik soutěže vyrovnal Davida Beckhama.

Po změně stran nevyužili velké šance ke snížení aktivní Maddison a kapitán Morgan, přesto se "Lišky" gólu dočkaly. V 63. minutě se pokusil ve vlastním pokutovém území o kličku brankář Alisson, o míč ho ale obral Iheanacho a jeho přihrávku před prázdnou branku zužitkoval Ghezall. Hosté ale těsné vítězství udrželi a zůstali v čele tabulky.

Hráči Chelsea se i přes velkou převahu v držení míče dlouho nemohli v zápase s Bournemouthem střelecky prosadit. V největší šanci prvního poločasu trefil Alonso střelou z hranice vápna pouze pravou tyč Begovičovy brány. Favorit se dočkal až v 72. minutě, kdy po spolupráci střídajících hráčů zamířil po Giroudově přiťuknutí přesně k tyči Pedro. Španělský křídelník dal třetí ligovou branku v sezoně. Pět minut před koncem základní hrací doby přidal pojistku křížnou střelou Hazard.

Obhájce titulu vedl od 8. minuty, po přihrávce Mendyho se přesným obstřelem prosadil Sterling. Svěřenci trenéra Beníteze ale dokázali po půlhodině srovnat. Rondón perfektně načasoval přihrávku na nabíhajícího Yedlina a ten propálil Edersona.

Tři body zařídil favoritovi po změně stran povedenou střelou ze střední vzdálenosti Walker. Anglický obránce vstřelil svůj první gól v 52. zápase v dresu "Citizens". Newcastle nevyhrál nad Manchesterem City už 22. zápas v řadě.

Brighton prohrával s Fulhamem už o dvě branky, nakonec ale remizoval 2:2. Dlouho to vypadalo, že hosté navážou na své první vítězství po návratu do Premier League z minulého kola. Po necelé hodině hry neproměnil domácí Gross penaltu a naopak londýnský celek poslal do vedení v 43. minutě Schürrle. A v 62. minutě zvýšil čtvrtým gólem v sezoně důrazný Mitrovič.

O pět minut později ale srovnal Murray a stejný hráč zařídil remízu v 84. minutě, kdy proměnil další pokutový kop. Zkušený anglický útočník dal v roce 2018 v domácích zápasech už osmý gól. Pouze Muhammad Salah (13) a Sergio Agüero (12) jich dali v anglické nejvyšší soutěži víc.

Jako jediný tým Premier League zůstáva bez bodu West Ham, o jeho domácí porážce s Wolverhamptonem rozhodl v třetí minutě nastavení Traoré.

Anglická fotbalová liga - 4. kolo:

Leicester - Liverpool 1:2

Branky: 63. Ghezzal - 10. Mané, 45. Firmino

Brighton - Fulham 2:2

Branky: 67. a 84. z pen. Murray - 43. Schürrle, 62. Mitrovič

Chelsea - Bournemouth 2:0

Branky: 72. Pedro, 85. Hazard

Crystal Palace - Southampton 0:2

Branky: 47. Ings, 90.+2 Hojbjerg

Everton - Huddersfield 1:1

Branky: 36. Calvert-Lewin - 34. Billing

West Ham United - Wolverhampton 0:1

Branky: 90.+3 Traoré

Manchester City - Newcastle 2:1

Branky: 8. Sterling, 52. Walker - 30. Yedlin