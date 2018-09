Mourinho zpět na vítězné vlně. Fanoušci ho vyvolávali, chtěl víc gólů

„Měli jsme vstřelit mnohem více gólů. Zápas neměl být otevřený až do poslední minuty,“ hodnotil po utkání trenér „red devils“ José Mourinho, jehož tým alespoň částečně napravil domácí prohru 0:3 s Tottenhamem z předchozího utkání. A měl pravdu.

V brance Burnley však několikrát čaroval Joe Hart, jenž dokonce zlikvidoval penaltu Paulu Pogbovi. „Nikdy neviním hráče za neproměněnou penaltu. Viním ty, kteří na ni odmítají jít. Paul penalty rád zahrává, několik jich kopl velmi dobře. Joe byl ale skvělý,“ vysekl trenér poklonu domácímu gólmanovi.

United šli do vedení už ve 27. minutě, když Lukaku skóroval hlavou po centru Alexise Sáncheze. A Belgičan do konce poločasu udeřil znovu, když se k němu na hranici malého vápna odrazila střela Jesse Lingarda. V 61. minutě se pak na plac dostal Marcus Rashford a o chvíli později se po faulu na něj kopala penalta, kterou Hart fantasticky vyrazil.

Pouhých deset minut od nástupu na hřiště se však Rashford dostal do křížku s třiatřicetiletým Philem Bardsleym, s nímž se srazil hlavou a zkušený bek následně signalizoval úder na oko. Sudí pak neváhal a dvacetiletého Rashforda vyloučil. „Nevím, co se stalo. Řekl bych, že to bylo naivní. Bylo to o klukovi a velmi zkušeném muži. Bardsley je ve hře po dvacet let a Marcus je naivní chlapec,“ zastal se Mourinho svého svěřence. Navzdory celkem 12 střelám už však United další góly nepřidali.

Kouč týmu z Manchesteru po klání zmínil i náladu po prohře s Tottenhamem. „Prohráli jsme doma, ale fanoušci byli úžasní a pochopili, že výkon byl dobrý, jen výsledek špatný. Nebyl to smutný týden. Je mi trošku líto, že jsme před fanoušky nevstřelili ještě několik gólů, protože to by pro ně bylo magické,“ pokračoval trenér.

O Mourinhově pokračování u Manchesteru United se přitom vedly spekulace, ale fanoušci stále vyvolávali jeho jméno. „Manažer není důležitý, důležitý je tým. Manažer nehraje. Mám nachozeny míle a míle u čáry, přičemž jsem se musel vypořádat s každou reakcí z davu. Jsem opravdu šťastný za výkon, výsledek a možnost zanechat u fanoušků dobrý pocit,“ poznamenal. Za fandy šel po skončení klání a jednomu z nich dokonce zanechal svou mikinu, načež se dočkal bouřlivého aplausu.

Byli to právě fanoušci, kteří před utkáním nad Turf Moor nechali přeletět letadlo se vzkazem „Ed Woodward je specialistou na selhání“. Vzkaz byl míněn generálnímu řediteli „Rudých ďáblů“ kvůli nedotaženým přestupům, na které si Mourinho v minulosti stěžoval. Když byl dotázán na nebeský vzkaz, odpověděl po svém.

„Nekoukám se na nebe, tedy pokud zrovna nežádám toho chlapíka nahoře o pomoc. Neviděl jsem letadla, ale Ed Woodward dnešní odpoledne vyhrál 2:0,“ prohlásil Mourinho. Za Burnley si přitom včera odbyl debut český útočník Matěj Vydra, který na hřiště naskočil v 84. minutě. A v nastavení se dostal do obrovské šance, když hlavičkoval z malého vápna jen těsně nad branku.