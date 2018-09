Plné stadiony v Premier League? Zdání klame. West Ham je jako Střížkov

Kluby anglické Premier League uvádějí vyšší návštěvnost, než jaký je skutečný počet fanoušků na stadionu. Největší rozdíl byl zjištěn u West Hamu, na jehož zápasy chodí v průměru o téměř 13 tisíc fotbalových nadšenců méně, než kolik klub tvrdí.

Na problematiku reálné návštěvnosti se zaměřila BBC, která požádala policii a městská zastupitelství, aby jí poskytly informace o tom, kolik diváků reálně navštívilo zápasy týmu z jejich města. Výsledky poté porovnala s návštěvností, jakou uvádějí kluby samotné.

Informace o přesné návštěvnosti získala BBC nakonec jen u sedmi z 20 týmů. Zbylá města či městské části se omluvily s dovětkem, že reálné počty nemají. I přesto jsou hodnoty skutečně zajímavé. Hned u šesti klubů z nich se totiž ukázalo, že se skutečná návštěvnost výrazně liší od té, jakou uvádějí.

Jak velké nesrovnalosti byly odhaleny? Budete se divit! Největší rozdíl byl zjištěn u West Hamu. Ten oficiálně hlásí, že je jeho průměrná návštěvnost 55 309 diváků. Newhamská rada však zjistila, že přesné číslo je 42 779 fanoušků. Tisícové odchylky byly zjištěny i u Manchesteru City, Southamptonu, Tottenhamu, Chelsea či Watfordu. Jediný tým, který publikoval přesná čísla, byl Manchester United.

Průměrná návštěvnost zkoumaných klubů

Uváděná průměrná kapacita Reálná průměrná kapacita Rozdíl West Ham United 55 309 diváků

(97% kapacity stadionu) 42 779 (75%) 12 530 (22%) Manchester City 53 274 (97%) 45 792 (83%) 7 482 (14%) Southampton 29 906 (92%) 25 660 (79%) 4 246 (13%) Tottenham 61 843 (69%) 58 103 (65%) 3 740 (4%) Chelsea 40 593 (98%) 37 088 (89%) 3 505 (8%) Watford 20 319 (95%) 17 171 (80%) 2 602 (15%) Manchester United 73 575 (98%) 73 575 (98%) 0 (0%)

Proč tyto odlišnosti? Většina týmů Premier League se rozhodla uveřejňovat počet prodaných vstupenek, nikoliv diváků, kteří se na utkání skutečně osobně dostaví. Číslo, které kluby uvádějí, zahrnuje i majitele permanentek, kteří na zápas nedorazí, ale třeba i volné vstupenky, které dostali například sponzoři a na dané utkání se nakonec nevydali.

Není to ale něco, čím by kluby porušovaly pravidla. Podle úřadů je povinností klubů znát počet osob, které se účastní zápasu. Bezpečnostní orgány vědí, že rozdíl mezi návštěvností uváděnou kluby a tou skutečnou opravdu existuje, nicméně problém z hlediska bezpečnosti by nastal až ve chvíli, kdy by uváděly návštěvnost nižší, než skutečně je.

Některé kluby tvrdí, že se rozhodly publikovat počty prodaných vstupenek, protože se jedná o konzistentnější data. Může to mít ale i jiný důvod. „Publikování vyšší návštěvnosti může přitáhnout potenciální sponzory a partnery. Zároveň se může zvýšit i prodej předsezonních vstupenek, protože vysoká průměrná návštěvnost vzbuzuje u fanoušků pocit, že lístek na zápas jejich oblíbeného klubu se stává vzácným zbožím,“ domnívá se americký fotbalový expert Rob Wilson.

Návštěvnost zápasů Premier League je nejspíš opravdu nižší, než jakou kluby uvádějí. Například v Arsenalu, od kterého se data k BBC nedostala, uvádějí, že jejich domácí zápasy navštíví v průměru 57 054 fanoušků, což je jen o 2 813 méně, než jaká je celková kapacita Emirates Stadium. Fanoušek Trust ale tvrdí, že průměrná návštěvnost na utkáních Gunners se pohybuje kolem 46 000 diváků.

Klesá snad v Anglii zájem o fotbal? Důvodů nižší návštěvnosti může být hned několik. Například levnější sezonní lístky, které umožňují jejich majitelům, aby si vybrali, který konkrétní zápas navštíví a některé vynechali. Dále vzrůstající pracovní vytíženost majitelů permanentek, ale svou roli může hrát i to, jak na tom je daný klub po herní stránce. Problém je také v tom, že čím dál víc zápasů Premier League je vysíláno v televizi.

„Kluby a úřady se často odvolávají na míru obsazenosti stadionů. Podle výzkumu BBC však uvádějí zavádějící informace a neříkají, kolik fanoušků zůstane doma a pustí si fotbal v televizi,“ říká mluvčí Federace fotbalových fanoušků (FSF).

V udávaných číslech však ve finále problém nevidí. „Pokud kluby zveřejňují počet prodaných vstupenek a nikoliv počet fanoušků na stadionu, je to jen jejich věc a nevidím důvod, proč by nemohly tato čísla publikovat,“ dodává mluvčí FSF.

Premier League tvrdí, že obsazenost stadionů je v současné době 95-96%, a to i přes rostoucí počet vysílaných zápasů v televizi. Podle výzkumu BBC, ačkoliv obsáhl jen 7 z 20 mužstev, se ale toto číslo pohybuje kolem 85%. Tak si vyberte...