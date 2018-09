Zoufalí United = Mourinhův konec? Nabízí se to, ale vše může být jinak

Hned po konci sobotního zápasu začali ostrovní bookmakeři rozesílat zprávy: Mourinho je mezi trenérskými kandidáty na odvolání první v řadě. Kdo viděl chladný výkon United, takovému odhadu se zase tolik nedivil.

„Bylo to špatné jako ostatně už delší dobu,“ hodnotil Scholes. Ano, tohle nebylo ojediněle nepovedené představení v podání Rudých ďáblů, což je další přitěžující okolnost pro Mourinha. Deka na týmu s výjimkou pár světlejších momentů leží vlastně od začátku přípravy. „Přístup k zápasu byl kritizovaný už dřív a opakuje se to. Správný hlad a touha po výsledku chybí,“ shrnul Scholes třetí porážku v této ligové sezoně.

Výrazné změny je potřeba očekávat podle Rio Ferdinanda, bývalého obránce a dalšího představitel úspěšné generace United. „Určitě se ve vedení bude diskutovat o budoucnosti trenér a celého kádru.“ Připomněl, o čem se mluví v souvislosti s United nejčastěji. „Není možné celou sezonu vést válku s novináři, mít úniky informací zevnitř, hráče na jedné straně kabiny, Mourinha se svým realizačním týmem na druhé. Pokud to takhle bude pokračovat, dočkáme se jedné z nejhorších sezon v historii klubu.“

V první sezoně na Old Trafford dovedl Mourinho tým k triumfu v Evropské lize, vrátil tým do Ligy mistrů a naposledy skončil druhý v Premier League. Kádr doplněný řadou drahých posil má pochopitelně vyšší ambice, i proto jsou současné výsledky rozčarováním.

V nedávné době se hovořilo o tom, že by místo Mourinha mohl nastoupit Zinedine Zidane, který je po konci úspěšného angažmá v Realu Madrid bez práce. Jenže jednání o atraktivní náhradě činovníci United po zápase podle listu Daily Telegraph popřeli.

Ačkoliv se Mourinhův vyhazov nabízí jako účinné a okamžité řešení, nemusí k němu dojít. Jak upozorňuje komentátor BBC Simon Stone rodina Glazerů, které klub patří, k podobným postupům není náchylná. Poskytnula třeba čas k přebudování týmu Siru Alexi Fergusonovi v závěrečné fázi jeho éry, jeho nástupce David Moyes zůstal ve funkci přes řadu propadáků až do chvíle, kdy bylo matematicky vyloučené, že tým neskončí v nejlepší čtyřce Premier League. Také Louis van Gaal měl podle médií z United nedobrovolně odejít o téměř půl roku dříve a realita? Majitelé ho podrželi do konce sezony, v níž si United nezajistili postup do Ligy mistrů.

Mourinhův okamžitý konec by do této strategie nezapadal. Jenže jen na to portugalský kouč těžko může spoléhat.