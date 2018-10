Talent Jaroš si získává Liverpool. Radí mu Mikloško, co říká na Allisona?

"Asi se to tak dá říct, ale pořád je přede mnou dlouhá cesta," řekl Jaroš v rozhovoru pro ČTK. "Trenér osmnáctky mi řekl, že budu jednička, a zatím to plní. Chytal jsem každý zápas až na jedno malé zranění. Na zápasy juniorské Ligy mistrů pak cestujeme společně s A-týmem, o to prestižnější to pro nás je," popsal.

Jinak se ale s hráči prvního mužstva v čele s Muhammadem Salahem potkává jen výjimečně. "Buď oni přijdou do akademie, nebo my jdeme do jejich tréninkového centra. Ale teď se to bude spojovat, takže je budeme vídat častěji," uvedl s tím, že doufá, že bude mít brzy možnost na trénincích něco odkoukat od nejdražšího brankáře historie Allisona Beckera.

"Allison je jeden z nejlepších gólmanů na světě a určitě je co se od něj učit. Takže když bych se dostal na tréninky s áčkem, určitě bych ho hodně pozoroval a snažil se od něj něco pochytit," zasnil se český gólman.

Liverpool have reached an agreement to sign Vitezslav Jaros in the summer transfer window, his club Slavia Prague have confirmed. pic.twitter.com/vY4L5ZK8r9 — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 13, 2017

Když do Liverpoolu dorazil, vedla jeho tým klubová legenda Steven Gerrard, než bývalý kapitán Liverpoolu v létě odešel do Glasgow Rangers. "Když poprvé přišel do kabiny, tak si řeknete, ty jo, Gerrard. Ale když pak chodíte do kabiny každý den, tak už ho berete jako trenéra a ne jako hvězdu. Ale samozřejmě všichni víme, co dokázal," řekl Jaroš. "Gerrard byl přísnější trenér. Věděl, co nám říct, protože má hodně zkušeností, které nám předával," prohlásil.

Rozhodnutí odejít v mladém věku do ciziny rozhodně nelituje. "Určitě bych doporučoval klukům jít ven. Naučí se jazyk, samostatnost, jsou tam jiné tréninkové podmínky, věnuje se nám hodně specialistů. A buď to vyjde, nebo ne. Když tam ale vidí, že je někdo dobrý, tak mu ještě přidávají a tlačí na něj, aby to někam dotáhl," popsal Jaroš. "Mně přidávají," dodal s úsměvem.

Připustil, že v 15 letech se odloučit od rodiny bylo náročné, ale hodně mu pomohla agentura Sport Invest, která ho zastupuje. A zejména bývalý gólman Luděk Mikloško, který patří k průkopníkům české brankářské školy v Anglii. "S panem Mikloškem jsem v kontaktu skoro každý týden. Když něco potřebuji, volám jemu. Sport Invest má navíc i sídlo v Londýně, odkud za mnou také jezdí a starají se o mě dobře. Nic mi nechybí," uvedl.

Rychleji přemýšlím a reaguji

Podle Mikloška má Jaroš kariéru dobře rozjetou. "Víťa chytil šanci za pačesy. Chytá pravidelně, teď se dostal na pozici jedničky v osmnáctce. Dalo mu to obrovsky moc. Nabral svalovou hmotu, dnes už je to dospělý chlap, i když mu je stále 17 let. To, že Víťa chytá v Youth League, svědčí o tom, že si vydobyl pozici a má to ve svých rukách. Nastavené to má dobře," řekl Mikloško v telefonickém rozhovoru s ČTK.

"Víťa je navíc rozumný kluk, je na začátku všeho a musí si z toho vzít co nejvíce. Sám ví, že cesta do prvního týmu je stále dlouhá a že bude stát ještě hodně úsilí. Ale ví, co chce. Je to prototyp moderního brankáře. Je klidný na míči, umí hrát oběma nohama a nebojí se toho, což je v dnešním fotbale důležité. Nenechá se rozhodit," popsal Mikloško.

Jaroše posouvá dál i náročný styl anglického fotbalu. "Když jsem přišel, tak jsem si musel zvykat na rychlost. Je to o dost rychlejší a silovější. Musel jsem se naučit rychleji přemýšlet a reagovat," řekl Jaroš.

Kromě fotbalu pracuje také hodně na jazycích. Třikrát týdně má lekce angličtiny, k tomu se učí i španělsky. "Chodí k nám kluci ze Španělska na stáže a většina místních kluků španělsky nemluví. A protože vím, jak je těžké přijít do zahraničí a nemluvit místním jazykem, zatímco všichni na vás jen koukají, tak chci umět, abych jim mohl pomoct," řekl mladý gólman.

Svými výkony si řekl i o nominaci do národního týmu do 18 let pod vedením Luboše Kozla. A v pondělí ho čeká prestižní zápas s Anglií. "Jsou tam kluci, které znám. O to zajímavější to pro mě bude a o to víc budu chtít vyhrát," poznamenal Jaroš.

V dresu Anglie by proti němu měl nastoupit i spoluhráč z Liverpoolu Curtis Jones, který je podle českého brankáře vycházející hvězdou. "V sedmnácti už chodí trénovat s áčkem, teď byl dokonce i na lavičce v poháru. Ten by mohl být další mladá hvězda jako třeba Trent Alexander-Arnold. A doufám, že jednou to budu já," dodal Jaroš.