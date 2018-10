Prodej Wembley se odkládá, miliardář Khan nabídku na poslední chvíli stáhl

Vedení asociace oznámilo možnost prodeje proslulé arény na jaře. Khan, který vlastní londýnský fotbalový klub Fulham a tým amerického fotbalu Jacksonville Jaguars v NFL, měl podle dřívějších informací médií zaplatit 600 milionů liber ihned a dalších až 400 milionů by FA získala z příjmů ze zápasů. Většinu z těchto peněz plánovala asociace dát na zlepšení fotbalové infrastruktury v zemi, zejména pak na rekonstrukci stovek hřišť.

Khan nyní ale přes předběžné souhlasné stanovisko asociace nabídku stáhl. V prohlášení to vysvětlil tím, že projekt nemá ve vedení FA dostatečnou podporu. "Po jednání s vedením FA v minulém týdnu je zřejmé, že můj návrh by získal jen těsnou většinu, proto nabídku stahuji," konstatoval.

Šéf asociace Martin Glenn uvedl, že šlo o seriózní nabídku, kterou asociace vážně zvažovala. Khan se nicméně při posledním setkání vyjádřil v tom smyslu, že bez silnější podpory by uskutečnění transakce spíše názorové strany rozdělovalo. "Rozhodl se ji stáhnout a my to respektujeme," uvedl Glenn.