Režisér Özil! Arsenal dotáhl k obratu a hlásil: Hrajeme sexy fotbal!

Mesut Özil = pro Anglii jedna velká záhada. Jednou předvede nadpozemský výkon, aby v příštím duelu byl neviditelný. Ale Mesut Özil a ještě s kapitánskou páskou a lídrem Arsenalu? To už je pro Brity na pováženou. V Premier League jsou zvyklí na kapitány, ze kterých vůdcovství doslova stříká, což se o bývalém německém reprezentantovi říct zrovna nedá.

Jenže to možná platilo za dávných časů. V pondělním šlágru proti Leicesteru nechal německý záložník vzpomenout na svá nejlepší vystoupení. I s páskou na levé paži.

Arsenal přitom nezačal dobře, s „Foxes“ prohrával po vlastní brance Hectora Bellerína 0:1 a potřeboval s utkáním něco provést. A právě v onen okamžik přišly Özilovy hvězdné chvíle.

Poprvé se 30letý záložník zaskvěl, když si vzal míč, potáhl jej středem, narazil si s Bellerínem a chytrou přízemní střelou vyrovnal.

Svoji genialitu prokázal při vítězné brance v 63. minutě. Parádním pasem uvolnil aktivního Bellerína za obranu Leicesteru a španělský bek nabil Aubameyangovi, který se postaral o obrat.

VIDEO: Podívejte na všechny góly z duelu Arsenal - Leicester

All the goals from last night. Beautiful football from the Arsenal boys! #Coyg #AFC 3 - 1 #LCFC pic.twitter.com/wNjUAwej4Y