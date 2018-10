Strach z letadla? Leicester po neštěstí mění plány, hráči do Cardiffu nepoletí

Jakmile Leicesteru los přihrál utkání ve vzdálenějších městech, tradičně klub létal z nedalekého letiště East Midlands. Po sobotní tragédii, kdy zemřel majitel Vičaj Srivadtanaprapcha, však vedení změnilo plány.

Několik členů vedení navrhlo, že cestovat v tuto chvíli letadlem do Cardiffu, který je od Leicesteru vzdálen cca 230 kilometrů, není zrovna dobrý nápad. A tak z citlivých důvodů tuto variantu zamítlo.

A jelikož trenér Claude Puel neměl nic proti, čeká tak Vardyho a spol. místo pár desítek minut v letadle tříhodinová cesta autobusem.

Překvapením už je, že k zápasu vůbec dojde. Leicesteru bylo nabídnuto, že jej může odložit, ale hráči se rozhodli, že chtějí nastoupit a uctít památku zesnulého majitele.

Ačkoliv v úterý poprvé od tragédie trénovali a začali se připravovat na sobotní zápas, jejich myšlenky stále necílí na fotbal, ale neštěstí, ke kterému došlo. Během dne byl například spatřen Jamie Vardy s manželkou, kteříse vrátili na místo havárie.

Na sobotním utkání v Cardiffu zřejmě nebude přítomen syn zesnulého majitele Aiyawatt, kterého všichni znají jako Topa. V tuto chvíli se totiž musí postarat o to, aby bylo otcovo tělo dopraveno do Thajska a byl zařízen pohřeb. Podle zpráv z Ostrovů by se měl však do Anglie brzy vrátit. Údajně už na domácí zápas proti Burnley, který je na programu 10. listopadu.

