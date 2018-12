Arsenal slaví obrat, Emery bodoval střídáním. Nejhezčí den, zářil kouč

Oba týmy vedli do utkání takříkajíc staří známí. Trenéři Unai Emery a Mauricio Pochettino se znají ze společného působení ve španělské La Lize, kde Emery trénoval Valencii a Pochettino Espanyol Barcelona. Před zápasem vyznívala bilance jejich vzájemných utkání lépe pro Emeryho v poměru 4 vítězství, dvě remízy a pouze jediná porážka od svěřenců Pochettina. Ten druhou výhru na své konto díky fantastickému obratu Arsenalu nepřidal ani v neděli.

Emerymu se v druhém poločase bohatě vyplatila střídání, která provedl po nepovedené první půli, když stáhl křídelníky Iwobiho a Henrika Mkhitaryana, které nahradili Aaron Ramsey a Alexandre Lacazette. Zatímco první jmenovaný přihrával na vyrovnávací gól na 2:2, francouzský útočník dokonce v pádu vstřelil vítězný gól celého utkání.

Emery, pro kterého to bylo první derby s Tottenhamem na lavičce Arsenalu, zářil po závěrečném hvizdu štěstím. „Tohle je nejlepší den od doby, co jsem přišel do Arsenalu! Je to velké vítězství, jak pro nás, tak pro fanoušky. Zápasy proti Tottenhamu jsou jak pro ně, tak pro nás, velice speciální, ale nejdůležitější jsou pro nás samozřejmě tři body,“ uvedl Španěl po zápase.

Stejný entuziasmus čišel i z gabonského ostrostřelce Pierra-Emericka Aubameyanga, který k výhře 4:2 nad odvěkým rivalem přispěl dvěma góly a jednou asistencí. „Po prvním poločase jsme byli stále sebejistí. Promluvili jsme si v kabině a věděli jsme, že je v našich silách otočit vývoj zápasu a vyhrát. Navíc za námi stáli fantastičtí fanoušci, díky nimž jsme si šli pro výhru,“ řekl po zápase.

Arsenal má však i po výhře nad Spurs několik důvodů, proč krotit euforii hned v zárodku. V první řadě Emeryho svěřence čeká už ve středu venkovní utkání na hřišti Manchesteru United, kde bude „kanonýrům“ pravděpodobně chybět Mesut Özil, jenž nezasáhl kvůli problémům se zády ani do nedělního utkání a jeho návrat je ve hvězdách. „Nevím, kdy se vrátí. Dnes je dobrá příležitost mluvit o hráčích, kteří hráli,“ odpověděl vyhýbavě na otázku o zdravotním stavu německého záložníka na tiskové konferenci po zápase Emery.

Vrásky jak trenérovi, tak fanouškům Arsenalu určitě přidělává situace kolem končící smlouvy Aarona Ramseyho. Velšský záložník naskočil v zápase do druhého poločasu a velice dobrým výkonem pomohl týmu k obratu. Jeho kontrakt v klubu však po sezoně končí a je otázkou, zda bude oblékat dres na Emirates Stadium i v příští sezoně. Ramsey však měl po vítězném derby úplně jiné myšlenky: „Jsem tady už hodně, hodně let, takže jak pro mě, tak pro fanoušky vítězství nad Tottenhamem hodně znamená. Dneska půjdeme domů všichni šťastní.“

Oproti tomu na druhé straně barikády vládla zasmušilá nálada. Tottenham totiž ztratil dobře rozjetý zápas, ve kterém vedl po poločase 2:1, přičemž trenér Pochettino měl pro kolaps v druhé půli vysvětlení: „Myslím si, že zápas byl vyrovnaný i za stavu 2:2, ale potom jsme inkasovali třetí gól a bylo těžké najít energii k obratu. Los pro nás nebyl úplně ideální, protože je těžké hrát tři náročné zápasy v rozmezí jednoho týdne,“ uvedl argentinský kouč, pod jehož vedením „kohouti“ dokázali v uplynulém týdnu porazit jak Chelsea, tak Inter Milán.

Pochettino musí kromě ztracených bodů řešit také další nepříjemnosti. Kvůli porážce jsou jeho svěřenci po čtrnácti odehraných kolech až na pátém místě tabulky, když se před ně dostal právě Arsenal. V zápase proti Southamptonu navíc bude Tottenhamu chybět belgický stoper Jan Vertonghen, který byl pět minut před koncem po druhé žluté kartě, za nevybíravý zákrok na domácího Lacazetta, vyloučen. „Udělali jsme příliš mnoho chyb. Nehráli jsme na takové úrovni, jak jsme měli. Arsenal byl lepší než my. Ve druhém poločase jsme selhali jako tým. Ale tohle je fotbal, musíme se dívat dopředu a zlepšovat se,“ konstatoval záložník Tottenhamu Eric Dier.