Nachytal Čecha a trefili ho lahví. Jinde by zavřeli stadion, zlobí se Pochettino | iSport.cz

Dvaadvacetiletý záložník zhruba čtvrt hodiny před incidentem vstřelil druhý gól hostů. V 73. minutě se pak chystal u postranní čáry na vhazování, když ho zasáhla láhev. Podle televizních záběrů nebyla zcela prázdná.

Alli však vyvázl bez zranění a do sektoru fanoušků Arsenalu pak rukama naznačil skóre zápasu. "Je to, jak to je. Jen je potom můj gól a naše vítězství pro mne ještě sladší," řekl po zápase Alli.

Policisté i Arsenal nyní procházejí televizní záběry i záznamy bezpečnostních kamer, aby našli viníka. Trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino si po utkání ulevil, že se naštěstí nic vážného nestalo. "V jiné zemi by jim možná na pár zápasů zavřeli stadion," prohlásil.

VIDEO: Podívejte se, jak Alliho trefili lahví do hlavy