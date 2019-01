Nejlepší výkon, zářil Kompany. Kdo naběhal nejvíc, koho City potřebuje? | iSport.cz

Střet anglických gigantů nabídl ohromnou dávku energie. Hráči jezdili po zadku, oba týmy hnali fanoušci po celém světě. Miliony lidí u televizních obrazovek sledovaly vypjatý šlágr, který nakonec ovládli domácí borci v modrém.

"Šli jsme do souboje s velmi fyzicky vybaveným a agresivním týmem, nechali jsme tam možná víc, než všechno," ocenil své parťáky na hřišti kapitán Vincent Kompany po důležité výhře 2:1. "Titul má pořád v rukách Liverpool, každopádně náš výkon předčil všechno, co jsem tady dosud zažil," zahlásil zkušený belgický reprezentant a největší osobnost týmu.

Hráči City rozjetého soupeře předčili zejména díky enormnímu nasazení, víc se drželi na balonu a šli si pro vítězství. Ohromné nasazení dokládá jedno číslo - záložník Bernardo Silva v zápase naběhal neuvěřitelných 13,7 kilometru, což je víc, než jakýkoliv jiný hráč v probíhající sezoně Premier League.

"Bylo to pro nás jako finále, věděli jsme, že když prohrajeme, bude skoro konec," uvědomoval si trenér Pep Guardiola, že jeho družina potřebovala nutně uspět. "Teď je to zase velmi těsné, můžeme si trošku oddychnout. Zmenšili jsme ztrátu, pořád jsou to čtyři body, ale můžeme být v klidu. Je na čase poděkovat neuvěřitelným hráčům. Ukázali, jak jsou dobří, utkali se s neskutečným týmem. Byl to výborný zápas, obě strany chtěly vyhrát," ocenil španělský trenér kvalitu Kloppovy družiny.

S německým koučem řídí možná dva nejlepší týmy na světě, všichni obdivují, co hráči Citizens i Liverpoolu na trávníku dokáží. Vyznavači ofenzivního pojetí se před i po utkání srdečně objali, vyjadřují si nesmírný respekt. "Nepamatuji si, kdy byla liga takhle těžká, o titul bojuje víc týmů. Je to velmi vyrovnané, každý zápas je jako finále," poznamenal Guardiola.

Španělský kouč ocenil i přínos Sergia Agüera. Argentinský střelec otevřel skóre utkání, odehrál famóznáí představení a znovu ukázal, jak je v klíčových zápasech pro modrou letku nepostradatelný. "V takových zápasech Sergia potřebujeme, svou kavlitou je rozdílovým hráčem. Pomáhá nám vyhrávat těžké bitvy, daří se mu to celou kariéru a jeho zakončení bylo neuvěřitelné," smekl španělský kouč.