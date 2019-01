Neproměměná penalta, slzy a postup. Legenda Fabregas se loučí s Anglií | iSport.cz

Čeští fanoušci, kteří Premier League nesledují, si pamatují španělského středopolaře díky nesmrtelné hlášce z herní sérii FIFA, kde jej čeští komentátoři opakovaně uváděli spojením "mladičký Španěl Fabragas." Šikovnému záložníkovi je dnes už přes třicet a ve své kariéře dosáhl všeho. S národním týmem dokázal vyhrát dvakrát EURO a v roce 2010 také světový šampionát. Po návratu do Anglie v roce 2014 dokázal v dresu londýnské Chelsea také konečně vyhrát kýženou trofej pro mistra Anglie, která mu roky unikala při jeho působení v Arsenalu. V sobotu však pro rodáka z Katalánska nastal čas loučení s ostrovním fotbalem.

Když Fabregas jako bývalý kapitán Arsenalu krátce před mistrovstvím světa 2014 přestoupil z Barcelony do londýnské Chelsea, mnoho fanoušků "blues" by nenapadlo, že o pět let později budou při jeho loučení s klubem plakat jako jeden muž. Fabregas byl po příchodu do klubu jedním ze strůjců titulu v sezoně 2014/15 pod taktovkou Portugalce Josého Mourinha a když 3. května, den před svými 28. narozeninami, po domácí výhře 1:0 nad Crystal Palace na devátý pokus konečně zvedl nad hlavou trofej pro vítěze Premier League, jeho kariéra byla na vrcholu.

Druhého titulu se Španěl dočkal o dvě sezony později pod Antoniem Contem, ale při působení italského kouče si nemohl být vždy jistý svým místem v základní sestavě. Přes četné spekulace o zájmu zahraničních klubů však Fabregas setrval v Londýně až do letošní zimy. „Bude pro mě velký problém, pokud Cesc odejde,“ hlásil několikrát Conteho nástupce na lavičce Chelsea Maurizio Sarri.

Odchodu však zabránit nedokázal a postarší Španěl Fabregas se tak má stěhovat za svým bývalým spoluhráčem z Arsenalu Thierrym Henrym do Monaka zachraňovat knížecímu klubu prvoligovou příslušnost. Ve Francii by měl podepsat tříletý kontrakt a jeho posledním zápasem v Anglii se stalo utkání třetího kola FA Cupu proti druholigovému Nottinghamu Forest (2:0).

Fabregas měl v sobotním utkání jedinečnou příležitost rozloučit se gólem, když jeden z hostujících obránců po půl hodině hry srazil ve vápně Rubena Loftuse-Cheeka. Fabregas se postavil k nařízené penaltě, ale jeho střelu brankář Steele zneškodnil. O postupu Chelsea tak v druhém poločase rozhodl jiný Španěl – útočník Álvaro Morata. Fabregas tak svoje angažmá v Chelsea ukončí po 198 odehraných zápasech s bilancí 22 gólů, 55 asistencí, dvou ligových titulů a zisku jednoho FA Cupu.

Za rozhodnutého stavu Fabregase pět minut před koncem vystřídal N'Golo Kanté. Dojatý Španěl opouštěl hřiště v slzách a po závěrečném hvizdu se vydal ještě jednou poděkovat anglickým fanouškům. „Cesc je na své pozici jedinečným hráčem s neuvěřitelným rozhledem a citem pro načasování svých přihrávek,“ vysekl Španělovi poklonu na pozápasové tiskové konferenci asistent kouče Sarriho a bývalý brankář Chelsea Carlo Cudicini.

A tearful Cesc Fabregas said goodbye to English football this afternoon - barring an exceptional u-turn, it’ll be hello to Ligue 1 next week with AS Monaco. pic.twitter.com/aNk8y3AXf4