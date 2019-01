Lampardův trénink špehovali! Muže s dalekohledem zadržela policie | iSport.cz

Deník Daily Telegraph přinesl ve čtvrtek pozdě večer zprávu, podle níž byl hrubým způsobem narušen předzápasový trénink druholigového Derby County, které trénuje legenda Chelsea Frank Lampard. Berani se připravovali ve čtvrtek ráno na páteční zápas s Leedsem, ale Lampard trénink přerušil, protože zpozoroval, že přípravu na utkání sleduje muž s dalekohledem.

Trenér proto zavolal polici, která z prostoru tréninkového hřiště vyvedla muže, u něhož našla kromě dalekohledu také náhradní sadu oblečení a kleště, které pravděpodobně použil k tomu, aby se do zabezpečeného objektu střeženého kamerami dostal. „Udržujeme tým v bezpečí, aby dokázal přivést domů výhru proti Leedsu. Špechování je podvádění,“ komentovali celou situaci na Twitteru policisté z Derby.

Ačkoliv klub žádné oficiální stanovisko k celé věci nesdělil, podle Telegraphu je Lampard celou situací kolem údajného špehování hluboce znepokojen. Existuje totiž domněnka, že muž měl informace, které by na tréninku vypozoroval, předat právě Leedsu, proti němuž má v pátek večer Lampardovo Derby nastoupit. Derby z šesté pozice tabulky ztrácí na vedoucí Leeds osm bodů a v prvním vzájemném zápase utržil vysokou porážku 1:4 z kopaček svěřenců Marcela Bielsy.

Nedá se však předpokládat, že by za celou akcí skutečně stál argentinský trenér Leedsu. O Bielsovi totiž už roky koluje historka, že v době jeho působení na lavičce národního týmu Chile vstával v noci, aby stavěl plot okolo tréninkového centra, kde se jeho svěřenci připravovali.

Důvod byl jednoduchý, Bielsa nechtěl, aby jeho taktické pokyny mohli vidět, nebo dokonce natáčet novináři, fanoušci a případně dokonce soupeř. Místo toho se Bielsa soustředí na fotbalovou stránku druholigového šlágru, který vypukne v pátek od 20:45. „Nemůžeme se na nic vymlouvat. Proti Derby musíme jednoznačně vyhrát a máme hráče, kteří nám k tomu svým zápalem pomůžou,“ uvedl pro klubový web Bielsa.

Derby později v oficiálním stanovisku potvrdilo, že zadržený muž pracuje pro Leeds. Oba kluby už situaci intenzivně řeší.

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX