Higuaín? Jeden z NEJ hráčů, jaké jsem vedl. Pomůže nám, věří Sarri | iSport.cz

Český útočník Patrik Schick z AS Řím se na hřišti AC Milán zapojoval i do bránění, takto tísnil Gonzala Higuaína • Reuters

Kanonýr Gonzalo Higuaín je podle italských médií na odchodu do AC Milán • Profimedia.cz

Gonzalo Higuain zamířil na hostování do Chelsea • www.chelseafc.com

Hotovo, podepsáno. Vedení Chelsea oficiálně potvrdilo příchod útočníka Gonzala Higuaína, jenž bude v londýnském klubu hostovat do konce této sezony. Z nového přírůstku do kabiny je nadšený především trenér Maurizio Sarri, který s ním už jednou spolupracoval. „Je to jeden z nejlepších hráčů, jaké jsem kdy vedl,“ řekl italský stratég.