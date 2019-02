Nejhorší výkon pod Emerym? Arsenal propadl, Čech si stěžoval na terén | iSport.cz

Byl to bezpochyby nejvíce překvapivý výsledek čtvrtečního programu Evropské ligy. Fotbalisté Arsenalu přicestovali do Běloruska s cílem zvítězit, roli favorita ale nepotvrdili. Přestože si vytvořili několik slibných příležitostí, žádnou branku nevstřelili. O jediný gól zápasu se postaral domácí záložník Stanislav Dragun, který rozhodl o triumfu Borisova.

Vítězná trefa přišla v samém závěru prvního poločasu. Běloruský záložník využil dobře zahraného přímého kopu Igora Staseviče a parádní hlavičkou ke vzdálenější tyči překonal bezmocného Petra Čecha. Ten se v brance objevil po dlouhých třech týdnech a rovnou musel skousnout překvapivou porážku.

"Nevyužili jsme naše šance. Myslím, že jsme v prvním poločase hráli výborně a vytvořili si několik příležitostí, abychom šli do vedení, ale nedali jsme je. Takový výsledek jsme nechtěli. Chtěli jsme vstřelit góly, vyhrát a vytvořit si dobrou pozici pro odvetu, ale akorát jsme si to udělali těžší," řekl Čech pro klubový web.

"Byl to jeden z těch zápasů, kdy můžete hrát několik hodin, ale gól nedáte. Takový je fotbal. Snažíte se, hrajete a někdy odjedete s výsledkem, který nechcete. Musíte se sebrat a ujistit se, že jste připraveni na příští souboj. To je výhoda dvojzápasů, když je jeden zápas špatný, v druhém to můžete napravit," dodal.

Jedním z důvodů nepříznivého výsledku prý mohlo být hřiště, které nebylo v optimálním stavu. "S lepším hřištěm bychom možná proměnili šance, hráči by pro to měli lepší podmínky. Bylo to ale stejné pro oba týmy. Musíme vyhrát domácí zápas. Jsem si jistý, že to můžeme zvládnout."

Představení hostujících hráčů po zápase zkritizoval bývalý anglický reprezentant Martin Keown, který byl hostem v televizním studiu BT Sport. „Jak tak vzpomínám, určitě to byl nejhorší výkon pod Unaiem Emerym, jaký jsme viděli,“ řekl s tím, že Londýňanům chyběla větší koncentrace.

Arsenal se v odvetě nebude moct spolehnout na útočníka Alexandra Lacazetteho, jenž si čtyři minuty před závěrečným hvizdem nedokázal pokrýt míč před dotírajícím záložníkem Filipovičem, načež jej udeřil loktem do obličeje a vyfasoval červenou kartu.

Francouzský forvard se za svůj zkrat později mluvil na Twitteru. „Poslat tým takto dolů je nejhorší pocit. Měl jsem zůstat klidný, ale občas to není jednoduché. Omlouvám se,“ napsal s tím, že věří svým spoluhráčům, že bez něj odvetu zvládnou a postoupí do další fáze.

Emery v druhém zápase pravděpodobně vsadí na Piera-Emericka Aubameyanga, jenž v Borisově nastoupil až v 68. minutě. „Neviděl jsem tu akci, ale musíme kontrolovat frustraci,“ řekl k nesmyslnému zákroku na pozápasové tiskové konferenci.

47letý taktik věří, že „Gunners“ navzdory úvodní porážce postoupí. „Příští týden budeme hrát dalších devadesát minut. Jsem si jistý, že to bude jiné. V první půli jsme předvedli dobrý výkon, měli jsme šance ke skórování. Pracovali jsme, s přístupem hráčů jsem spokojený. Když dal Borisov na 1:0, byli dobře organizovaní. Mají výborně propracovanou defenzivu,“ uvedl.

Že to jeho tým nebude mít jednoduché, věděl už před výkopem. „Nejsem šokovaný. Věděl jsem, že to bude o dvou zápasech. Sledoval jsem utkání, které hráli. Respektuji je. Chtěli jsme se je zastavit, ale jednou skórovali. Měli jsme více útočních akcí než oni. Snažili jsme se udělat všechno pro vítězství.“

To, že se odveta odehraje na domácí půdě, může být podle něj rozhodujícím faktorem. „Důvěřuji našim hráčům a stadionu s našimi fanoušky. Můžeme vyhrát nebo prohrát, ale jsem si jistý, že naši prací dosáhneme lepšího výsledku,“ uzavřel.