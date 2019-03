Lukaku trefil výhru United, slaví i City. Tottenham remizoval s Arsenalem | iSport.cz

Arsenal poslal do vedení v 16. minutě ve svém posledním severolondýnském derby před letním přesunem do Juventusu záložník Ramsey. Velšský reprezentant běžel po Sánchezově chybě od půlky hřiště sám na Llorise a po kličce zakončil do odkryté branky.

"Kohouti" drželi do konce úvodního dějství svého soupeře pod tlakem a vyrovnat mohli v 44. minutě. Brankář Leno, který dostal opět přednost před Petrem Čechem, ale vychytal nejprve z bezprostřední blízkosti Eriksena a následně fantastickým reflexem vyrazil na roh i Sissokovu dorážku.

Obrana "Kanonýrů" přesto první venkovní čisté konto v sezoně neuhájila. V 73. minutě přistrčil Mustafi v pokutovém území Kanea a sám faulovaný útočník nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Kapitán Tottenhamu se stal s devíti góly historicky nejlepším střelcem severolondýnského derby v rámci Premier League.

V nastavení kopali penaltu také hosté, po kontaktu se Sánchezem upadl ve vápně střídající Aubameyang. Pokutový kop ale nejlepšímu střelci Arsenalu zneškodnil brankář Lloris. V závěru ještě viděl červenou kartu po ostrém skluzu Torreira.

Z posledních 17 utkání mezi těmito dvěma rivaly uspěl jen jednou tým, který hrál venku. Před pěti lety rozhodl gólem o těsné výhře "Kanonýrů" na White Hart Lane český záložník Tomáš Rosický.

Manchester City se na hřišti Bournemouthu prosadil pouze v 55. minutě, kdy Mahriz propálil po Silvově přihrávce brankáře Boruce. Španělský špílmachr si připsal 80. asistenci v Premier League, čímž na osmém místě historických tabulek dostihl Davida Beckhama.

Další šance Citizens zneškodnil výborný Boruc, při Agüerově lobu pomohlo polskému brankáři břevno. Obhájce titulu se posunul na první místo o dva body před Liverpool, ten má ale nedělní derby s Evertonem k dobru.

Manchester United prohrával od 26. minuty po gólu Valeryho, po změně stran ale skóre otočili slepenými trefami Pereira a Lukaku.

Čtvrt hodiny před koncem si pátou brankou v sezoně vytvořil osobní střelecký rekord výstavní ránou z přímého kopu Ward-Prowse, "Rudí ďáblové" ale nakonec přece jen získali všechny tři body. V 88. minutě se z hranice vápna podruhé prosadil Lukaku. V závěru ještě neproměnil Pogba penaltu.

Kouč Ole Gunnar Solkskjaer neprohrál ani ve dvanáctém ligovém zápase po nástupu na lavičku United. To se před ním v Premier League povedlo jen Guusu Hiddinkovi a Mauriziu Sarrimu v Chelsea.

Útočník Matěj Vydra zůstal při porážce Burnley 1:3 s Crystal Palace celý zápas na lavičce. Londýnský klub šel do vedení po vlastním gólu Bardsleyho a poprvé v historii skóroval v devíti venkovních zápasech v řadě.

V druhé půli se podruhé za sebou venku trefila zimní posila Batshuayi a třetí gól hostů přidal Zaha. Anglický křídelník má z posledních šesti zápasů bilanci pěti gólů a jedné asistence. Burnley v závěru zkorigovalo výsledek, druhou porážku po sobě ale neodvrátilo.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

Tottenham - Arsenal 1:1

Branky: 74. Kane z pen. - 16. Ramsey

Bournemouth - Manchester City 0:1

Branka: 55. Mahriz,

Brighton - Huddersfield 1:0

Branka: 79. Andone,

Burnley - Crystal Palace 1:3

Branky: 90. Barnes - 15. vlastní Bardsley, 48. Batshuayi, 76. Zaha,

Manchester United - Southampton 3:2

Branky: 59. a 88. Lukaku, 53. Pereira - 26. Valery, 75. Ward-Prowse,

Wolverhampton - Cardiff 2:0

Branky: 16. Jota, 18. Jiménez,

18:30 West Ham United - Newcastle.