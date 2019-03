Solskjaer koučem United natrvalo! Práce, o jaké jsem snil, raduje se | iSport.cz

Dobré výsledky a zlepšená hra přinesly to, co se očekávalo. Ole Gunnar Solskjaer byl jmenován trenérem Manchesteru United natrvalo! Šestačtyřicetiletý Nor, jenž v prosinci převzal trápící se tým po odvolání Josého Mourinha jako dočasný kouč, se s vedením klubu dohodl na tříleté smlouvě. Oznámili to zástupci United.